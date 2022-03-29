Halit Ergenç ekranlara dönüyor: Yeni dizisi belli oldu
Oyuncu Halit Ergenç, Disney+ dizisi "Nomen"in kadrosuna dahil oldu. Distopik bir hikâyesi olan dizide Ergenç'in yanı sıra "Sadakatsiz" dizisiyle tanınan Melis Sezen yer alacak. Disney+'ın Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacağı açıklanmıştı.
Yaz başında Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney + Türkiye çalışmalarına hızla devam ediyor. 14 Haziran’da Türkiye'de yayına başlayacağı açıklanan platform, birçok ünlü ismi kadrosuna katıyor.
Son olarak "Babil" dizisinde rol alan oyuncu Halit Ergenç'in, Disney+'ta yayımlanacak "Nomen" dizisiyle ekranlara geri döneceği öğrenildi. Senaryosunu Zafer Külünk'ün yazdığı diziyi Fatih Kızılgök yönetecek.
MELİS SEZEN DE KADRODA
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, distopik bir hikâyesi olan dizide Halit Ergenç'in yanı sıra "Sadakatsiz" dizisiyle tanınan Melis Sezen yer alacak. Ergenç'in dizide hastalığından dolayı yaptığı buluşla telepatik yöntemle iletişim kurduğu eşine kimin hayat vereceği ise henüz belli değil.
Fatih Aksoy'un patronu olduğu Medyapım, Disney+'a Bahadır İnce'nin yöneteceği, Urla'da çekilecek olan "Ru" ve Özer Feyzioğlu'nun yöneteceği "Siyaha Bulaşan Kadınlar" adlı iki dizi daha hazırlıyor.
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