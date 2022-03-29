Disney+ Türkiye'nin resmi yayın tarihi ve fiyatı belli oldu
Disney'in çevrim içi içerik izleme hizmeti Disney+ Türkiye'de hizmete giriyor. Şirketin Türkiye'de kullanıma açılacağı tarih ve Disney Plus'ın ücreti belli oldu. Kullanıcılar dört adede kadar eşzamanlı yayına ve on cihaza kadar sınırsız indirme imkânına sahip olacak.
The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platform, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak. Ayrıca Disney+ Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik içerik ve platforma özel orijinal yapımların yer alacağı Disney+, dünyanın ilgi çeken pek çok hikâyesine ev sahipliği yapıyor.
Disney+ üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği Star Wars içerikleri “The Book of Boba Fett” ve “The Mandalorian” yer alıyor.
Kullanıcılar, yüksek görüntü kalitesine, dört adede kadar eşzamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil yaratma olanağına sahip olacak. Disney+ bunlarla beraber, ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri Çocuk Profilleri ile sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan, çocuk dostu bir arayüz sunuyor.
Daha fazla bilgi almak veya Disney+ platformuna kaydolmak için Disneyplus.com’u ziyaret edilebilir.
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