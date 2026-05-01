Halk TV ekranı neden karardı? Halk TV'ye ne oldu?

1.05.2026 17:02:00
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yayının 9 dakika karardığını, uydudan aldıkları bilgilere göre korsan bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Peki, Halk TV ekranı neden karardı? Halk TV'ye ne oldu?

Halk TV ekranı neden karardı?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, televizyonun 9 dakika karardığını, uydudan aldıkları bilgilere göre korsan bir saldırı olduğunu düzenlendiğini açıkladı.

Mahiroğlu, "Bu işler neden Halk TV'nin başına geliyor diye düşünmeden edemiyoruz" diye konuştu.

Mahiroğlu'nun sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Halk TV yayını Türksat'ta 9 dakika karardı. Türksat’tan yapılan açıklamada; uyduya korsan saldırı olduğu ve bu yüzden Halk TV yayınının karartıldığı bilgisi verildi. Kendilerine verdikleri bilgiden dolayı teşekkür ediyor ve saldırıyı kınıyoruz. Fakat yüzlerce frekansın olduğu bir uyduda bu işler neden Halk TV'nin başına geliyor diye düşünmeden edemiyoruz."

