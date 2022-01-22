Ricky Gervais neden Oscar'ı sunamayacağını açıkladı: 'İşimin yarısı iptal edilir'

22 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

Mart ayında düzenlenecek 2022 Oscar Ödülleri töreninin, üç yılın ardından yine eskisi gibi sunucuyla yapılacağı açıklandıktan sonra, kimin sunucu olacağı konuşulmaya başlandı. Örümcek Adam’ın yıldızı Tom Holland’ın adı, tahminlerde öne çıksa da tecrübeli aktör, komedyen ve yönetmen Ricky Gervais’ın adından söz edenler de var.

NEDENİNİ ANLATTI

Başrolde yer aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği After Life dizisinin üçüncü sezonuyla, dijital platform üzerinden seyirci karşısına çıkan Gervais, NBC’de yayınlanan Today with Hoda & Jenna adlı talk show programında, kendisinin Oscar Ödülleri’ni sunmasının riskli olacağını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; keskin esprileri ve sansürsüz eleştirileriyle ünlü Gervais, kendisine böyle bir şans verilirse de yine 'filtresiz bir şekilde Oscar’a damgasını vuracağını' belirtti.

"İŞİMİN YARISI İPTAL EDİLİR"

"Onlar bana asla istediğimi yaptırmazlar. Bu nedenle Altın Küre beni seçiyor" diyen Gervais, Altın Küre Ödülleri’ni veren Hollywood Yabancı Basın Birliği’ni överken, “Bana kendi esprilerimi istediğim gibi yazabileceğini söylediler. Hiç provasız. Oscar bunu asla yapmazdı. Oscar bunu söylese yaparım, ama asla olmaz” diye konuştu.

Gervais, “İşimin yarısı iptal edilir” diye de ekledi.

HOLLYWOOD'A İKİYÜZLÜLÜK ELEŞTİRİSİ

2020 Altın Küre Ödülleri’ne Rick Gervais’ın Hollywood’a verdiği ikiyüzlülük ayarı damga vurmuştu.

ABD-İran’ın savaşın eşiğine gelmesi ve Avustralya’da süren çevre felaketinin gölgesindeki törene siyasi ve toplumsal mesajların damga vurması bekleniyordu. Ancak gecenin sunucusu Ricky Gervais’ın törenin başında yaptığı konuşması sonrası gecenin seyri değişmişti.

Gervais şu esprileri yapmıştı:

“Hepiniz duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama (Çin’de merdiven altı üretim yapan) Apple, Amazon ve Disney ile çalışıyorsunuz. DEAŞ dijital platform kursa, ilk iş menajerinizi arardınız, değil mi? Ödül alırsanız sakın bu sahneyi politik mesaj vermek için kullanmayın. İnsanlara öğüt verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünyadan bihabersiniz. Greta Thunberg kadar tahsiliniz yok. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin, defolup gidin.”