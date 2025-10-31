Dünya genelinde kutlanan Cadılar Bayramı'nda korku temalı kostümler giyilir, balkabağı oymaları yapılır ve 'Şeker mi şaka mı?' (Trick-or-Treat) diye sorulur. Peki, Halloween nedir? Cadılar Bayramı ne zaman?

HALLOWEEN NEDİR?

Cadılar Bayramı'nın kökeni, M.Ö. 4000'li yıllara dayanan antik Britanya ve İrlanda'daki Keltlerin kutladığı Samhain (Sah-win) festivaline dayanır. Eski İrlandaca'da "yazın sonu" anlamına gelen Samhain, Keltler için yılın sonu ve yeni yılın başlangıcıydı. Keltler, bu gecede ölülerin ruhlarının dünyaya geri döndüğüne, doğaüstü varlıkların ortalıkta dolaştığına inanırlardı. Kötü ruhları korkutmak ve kendilerini onlardan gizlemek için insanlar hayvan postlarından yapılmış kostümler ve maskeler takarlardı. Ayrıca, evlerini aydınlatmak ve ruhları uzak tutmak için balkabağı (başlangıçta şalgam) fenerleri oymak da bu dönemden kalma bir gelenektir.

HALLOWEEN 2025 NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı 31 Ekim'de kutlanır. 2025 yılında 31 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesi, kutlamaların hafta sonu (1-2 Kasım) boyunca süreceği anlamına geliyor.