Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:29

Güncelleme: 08.02.2025 - 09:29

Türkiye'de ve yurt dışında çektiği su altı belgesel filmlerle tanınan Haluk Cecan ölümünün 18’inci yılında anılacak. Peki, Haluk Cecan kimdir? Su altı belgeselcisi Haluk Cecan neden öldü? Haluk Cecan belgeselleri

HALUK CECAN KİMDİR?

Haluk Cecan 1946 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 1964 yılında başladığı su altı fotoğraf ve film çalışmalarıyla sayısız ödül aldı. Su altı konusuyla ilgili yazılar yazdı, konferanslar verdi.

Cecan, 1975 yılında İtalya'dan 8 milimetrelik su altı kamera kabini getirdi. 1982 yılında İstanbul Balıkadamlar Kulübü 2. Başkanlığına seçilen Cecan, aynı yıl ilk su altı film ödülünü aldı.

TRT için 1988'de ilk Türk su altı belgeselinin çekimlerini gerçekleştiren Cecan, 1990'dan itibaren Türkiye'de ve uluslararası festivallerde çok sayıda ödülün sahibi oldu.

İTÜ Su Altı Sporları Kulübü Film Fotoğraf bölümününde yöneticilik yapan Cecan, çeşitli lise, üniversite ve su altı kulüplerinde su altı belgeselciliği konusunda konferans ve paneller verdi, film gösterileri gerçekleştirdi.

HALUK CECAN NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir savaştığı akciğer zarı kanserine yenilerek, 8 Şubat 2007'de ölmüştür. Mezarı Kanlıca Mezarlığı'ndadır.

HALUK CECAN ÖDÜLLERİ

1990 Fransa Dünya Sualtı Film Festivali 2.lik Ödülü,

1992 Fransa Dünya Sualtı Film Festivali En Fantastik Film Ödülü,

1992 Fransa Doğa Filmleri Festivali 2.lik Ödülü,

1996 Fransa 23. Dünya Sualtı Filmleri Festivali Dimitri Rabikoff Ödülü,

1997 Tunus Tabarka Uluslararası Film Festivali 1.lik Ödülü,

2000 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başarı Ödülü,

2005 Fransa Dünya Sualtı Filmleri Festivali En Fantastik Film Ödülü,

2005 Belgrad Uluslararası Sualtı Filmleri Festivali Onur Ödülü.

YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BELGESEL FİLMLER

Ada - 1982

Mavi Derinliğin Dişleri - 1990

Tenten ve Denizler Hakimi - 1992

Mavinin Dostluğu - 1994

Uzaya Kaçış - 1994

Dinazor - 1996

Olmak, Olmamak - 1998

Cylpso'da Kalan Hatıralar - 1999

Mahşerin Atlıları - 2000

Çılgın Müzisyenler - 2005

Su ALTI KAMERAMANLIĞI YAPTIĞI BELGESELLER

Ada - 1982

Seyir Günlüğü - 1988

Mavi Derinliğin Dişleri - 1990

Sessiz Dünyada Gezintiler - 1991

Sessiz Dünyada Gezintiler (Özel Bölüm) - 1992 / Müşfik Akarcan, Orhan Tuncel

Tenten ve Denizler Hakimi - 1992

Akdeniz'de Gezintiler - 1992 / 1993 (19 Bölüm)

Mavinin Dostluğu - 1994

Uzaya Kaçış - 1994

Dinazor - 1996

Olmak, Olmamak - 1998

Anadolu Mavisi - 1999 (16 Bölüm)

Mavi Dünyadan Yeşil Adaya - 1999

Mahşerin Atlıları - 2000

Akdeniz Gezgini - Temmuz 2000 / 2001 / Orhan Tuncel, Vahit Özdemir (8 Bölüm)

Cylpso'da Kalan Hatıralar - 2002

Akdenizli (Mavi Derinliğin Sırları) - 2002

Çılgın Müzisyenler - 2005