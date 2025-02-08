Haluk Cecan kimdir? Su altı belgeselcisi Haluk Cecan neden öldü? Haluk Cecan belgeselleri
Türk sualtı sektörüne verdiği emeklerle pek çok sualtı tutkununun hafızasında yer eden ve binlerce gencin derin maviyle tanışmasına neden olan Haluk Cecan, ölümünün 18’inci yılında anılacak. Peki, Haluk Cecan kimdir? Su altı belgeselcisi Haluk Cecan neden öldü? Haluk Cecan belgeselleri
Türkiye'de ve yurt dışında çektiği su altı belgesel filmlerle tanınan Haluk Cecan ölümünün 18’inci yılında anılacak. Peki, Haluk Cecan kimdir? Su altı belgeselcisi Haluk Cecan neden öldü? Haluk Cecan belgeselleri
HALUK CECAN KİMDİR?
Haluk Cecan 1946 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 1964 yılında başladığı su altı fotoğraf ve film çalışmalarıyla sayısız ödül aldı. Su altı konusuyla ilgili yazılar yazdı, konferanslar verdi.
Cecan, 1975 yılında İtalya'dan 8 milimetrelik su altı kamera kabini getirdi. 1982 yılında İstanbul Balıkadamlar Kulübü 2. Başkanlığına seçilen Cecan, aynı yıl ilk su altı film ödülünü aldı.
TRT için 1988'de ilk Türk su altı belgeselinin çekimlerini gerçekleştiren Cecan, 1990'dan itibaren Türkiye'de ve uluslararası festivallerde çok sayıda ödülün sahibi oldu.
İTÜ Su Altı Sporları Kulübü Film Fotoğraf bölümününde yöneticilik yapan Cecan, çeşitli lise, üniversite ve su altı kulüplerinde su altı belgeselciliği konusunda konferans ve paneller verdi, film gösterileri gerçekleştirdi.
HALUK CECAN NEDEN ÖLDÜ?
Uzun süredir savaştığı akciğer zarı kanserine yenilerek, 8 Şubat 2007'de ölmüştür. Mezarı Kanlıca Mezarlığı'ndadır.
HALUK CECAN ÖDÜLLERİ
1990 Fransa Dünya Sualtı Film Festivali 2.lik Ödülü,
1992 Fransa Dünya Sualtı Film Festivali En Fantastik Film Ödülü,
1992 Fransa Doğa Filmleri Festivali 2.lik Ödülü,
1996 Fransa 23. Dünya Sualtı Filmleri Festivali Dimitri Rabikoff Ödülü,
1997 Tunus Tabarka Uluslararası Film Festivali 1.lik Ödülü,
2000 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başarı Ödülü,
2005 Fransa Dünya Sualtı Filmleri Festivali En Fantastik Film Ödülü,
2005 Belgrad Uluslararası Sualtı Filmleri Festivali Onur Ödülü.
YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BELGESEL FİLMLER
Ada - 1982
Mavi Derinliğin Dişleri - 1990
Tenten ve Denizler Hakimi - 1992
Mavinin Dostluğu - 1994
Uzaya Kaçış - 1994
Dinazor - 1996
Olmak, Olmamak - 1998
Cylpso'da Kalan Hatıralar - 1999
Mahşerin Atlıları - 2000
Çılgın Müzisyenler - 2005
Su ALTI KAMERAMANLIĞI YAPTIĞI BELGESELLER
Ada - 1982
Seyir Günlüğü - 1988
Mavi Derinliğin Dişleri - 1990
Sessiz Dünyada Gezintiler - 1991
Sessiz Dünyada Gezintiler (Özel Bölüm) - 1992 / Müşfik Akarcan, Orhan Tuncel
Tenten ve Denizler Hakimi - 1992
Akdeniz'de Gezintiler - 1992 / 1993 (19 Bölüm)
Mavinin Dostluğu - 1994
Uzaya Kaçış - 1994
Dinazor - 1996
Olmak, Olmamak - 1998
Anadolu Mavisi - 1999 (16 Bölüm)
Mavi Dünyadan Yeşil Adaya - 1999
Mahşerin Atlıları - 2000
Akdeniz Gezgini - Temmuz 2000 / 2001 / Orhan Tuncel, Vahit Özdemir (8 Bölüm)
Cylpso'da Kalan Hatıralar - 2002
Akdenizli (Mavi Derinliğin Sırları) - 2002
Çılgın Müzisyenler - 2005
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