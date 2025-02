Müzeyyen Senar ölümünün 10. yılında anılıyor: Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar kaç yaşında, nereli? Müzeyyen Senar'ın eşi kim? Müzeyyen Senar'ın şarkıları ve albümleri neler?

Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:43

Güncelleme: 07.02.2025 - 16:43

Türk Sanat Tarihi'nin en önemli sanatçılarından biri olarak adını tarihe yazdıran ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar kaç yaşında, nereli? Müzeyyen Senar'ın eşi kim? Müzeyyen Senar'ın şarkıları ve albümleri neler?

MÜZEYYEN SENAR KİMDİR?

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz köyünde 16 Temmuz 1918'de dünyaya gelen usta sanatçı, geçim sıkıntısı yaşayan ailesiyle 1930'da İstanbul'a göç etti ve ilk eğitimine Mekteb-i Fakire'de başladı.

Dönemin türkülerini henüz 6 yaşındayken hatasız söyleyen Senar, anne ve babasıyla gittiği bir düğünde şarkı okumasının ertesi günü kekelemeye başladı. Sanatçının "nazar" diye adlandırdığı ve 10 yıl süren kekemeliği, iyi şarkı söylemesine mani olmadı.

MÜZEYYEN SENAR'IN KARİYERİ

Müzik öğretmeninin kendisini keşfetmesi üzerine annesinin teşvikiyle 1931'de Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kaydolan Senar, cemiyette Emin Ongan ile Necati Tokyay'dan usul, nota ve makam eğitimi aldı.

Sanatçı, 1932'de Şark Musiki Cemiyeti'nde Hayriye Örs ve Kemal Niyazi Bey'den ders aldı, Selahattin Pınar, Yesari Asım Arsoy, Osman Nihat Akın, Lem'i Atlı gibi bestekarlarla tanıştı.

Henüz 12 yaşındayken İstanbul Radyosuna giren Senar'ı, genç yaşta yaptığı evliliği ve çocuğu dahi, kendisi için bir yaşam biçimi haline gelen müzikten koparamadı.

Müzeyyen Senar'ı dinleyen, dönemin ünlü gazinocularından İbrahim Dervişzade, gazinonun 1933 yaz sezonunun yıldızlar programına sanatçıyı da aldı. Fasıl değil solo programı yapma şartını öne süren sanatçı, Türk gazino tarihinde solistlik müessesesini ilk başlatan isim oldu.

Usta sanatçının müzik alanındaki kabiliyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün huzurunda şarkı söyledi.

MÜZEYYEN SENAR'IN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

nlü sanatçının bazı taş plaklarının isimleri şöyle:

"Ümitlerim Hep Kırıldı/Aşk ve İnkisar", "Hey Pınar Derin Pınar / Oh, Oh Ne Güzel Şey", "Dertli Yarim / Urfa'nın Çevresi", "Gül Pembe Yüzün / Güller Arasında", "Bir Gizli Sözüm Var / Leyla", "Gül Yüzünü Saklama / Seni Ben Çok Bekledim", "Bahçemde Tek Gülüm Yok / Beter Ol", "Ben Ağlarım Eller Güler / Bir Görüşte Sevdim Seni", "Ben Küskünüm Feleğe / Gönül Senindir Artık", "Benden Selam Olsun / Farfara", "Çaya İner Ağlarım / Sevdaya Koşanlar", "Bir İhtimal Daha Var / Ellere Uzaktan Bak", "Haber Gelmez / Kapıldım Gidiyorum", "Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlak / Köçekçe Şarkı Benli", "Derbeder Bir Aşıkım / Sesimde Şarkısı Aşkın", "Derdimi Kimlere Desem / Şarap Mahzende Yıllanır", "Doktor Her Gün Gelir Gider / Neyleyim Köşkü Neyleyim Sarayı", "Eşimden Ayrıldım / Yorgun Bir Pınar Gibi", "Fes Başıma / Yeşil Ördek Gibi", "Fikrimin İnce Gülü / Söyleyemem Derdimi."

Senar'ın albümlerinden bazıları ise şunlar:

"Yine Bir Sızı Var İçimde", "Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel", "Ne Yaptım", "İkinci Dubleden Sonra", "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar", "Müzeyyen Senar'la Faslı Muhabbet", "En Son Okuduklarım", "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine", "Meşk", "Ayrıldı Gönül", "Söyleyin Güneşe", "Güller Arasında"

MÜZEYYEN SENAR'IN EŞİ KİM?

Ünlü sanatçı Senar, 3 kez evlendi. İlk evliliği Ali Senar ile oldu ve bu evlilik 4 yıl sürdü. İkinci evliliği Ercüment Işıl'la oldu ve bu evlilik 8 yıl sürdü. Üçüncü evliliğini 1953 yılında Tawfik Hamza ile yaptı ve bu evlilik iki yıl sürdü.

Müzeyyen Senar'ın bu evliliklerden dünyaya 3 çocuğu geldi. Bu çocuklar Feraye Işıl, Ergun Senar ve Ömer Işıl'dır.

MÜZEYYEN SENAR'IN ÖLÜMÜ

Müzeyyen Senar, 8 Şubat 2015 tarihinde sabah saat 07:30'da zatürre dolayısıyla tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 96 yaşında öldü. Unutulmaz sanat müziği icracısı Müzeyyen Senar'ın cenazesi 10 Şubat 2015'te Bebek Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.