Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:01

Güncelleme: 27.09.2023 - 12:09

Sabancı ailesinin önemli isimlerinden Haluk Dinçer'in boşanma haberlerinin ardından Dinçer'in hayatı merak edildi. Peki, Haluk Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli? Haluk Dinçer'in eşi kim? Haluk Dinçer ne iş yapıyor?

HALUK DİNÇER KİMDİR?

Haluk Dinçer, 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Haluk Dinçer, Michigan Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği dalında lisans (BSE) ve İşletme dalında yüksek lisans (MBA) dereceleri aldı. Kariyerine 1985 yılında ABD’de General Motors Global Technical Center bünyesinde Proje Mühendisi olarak başlayan Dinçer, Ağustos 1995’te Sabancı Topluluğu’na katılmış, TEMSA’da Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Aralık 1995’ten itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Haluk Dinçer, Ekim 2001’de Sabancı Holding bünyesinde Gıda Grup Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2002'de Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyesi ve Gıda Grup Başkanı olarak atandı. Eylül 2004’te Gıda ve Perakende Grup Başkanlığına getirilen Dinçer, Mart 2011’de Perakende ve Sigorta Grup Başkanlığı görevini üstlendi.

Haziran 2016’da reorganizasyon sonrası Sabancı Sigorta Grup Başkanı, Nisan 2020’de Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak atandı. Halen Holding Yürütme Kurulu Üyesi, Aksigorta, AGESA, EXSA, TURSA, Ankara Enternasyonel Otelcilik şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve BRİSA’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Dinçer, 2014-15 yıllarında TÜSİAD Başkanı olarak görev yapmış olup halen TÜSİAD Başkanlar Konseyi Üyesi’dir. Ayrıca 2008-14 yıllarında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanlığı görevini üstlendi. Şubat 2018’den beri Global İlişkiler Forumu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Haziran 2019’dan beri sigorta sektörünün uluslararası kuruluşu Geneva Association’a üyedir.

HALUK DİNÇER'İN EŞİ KİM?

Haluk Dinçer, Suzan Sabancı Dinçer ile evli ve iki çocuk babasıdır.