Haluk Levent açıkladı: AHBAP'tan, yangın ve sellerden zarar görenlere destek
AHBAP Derneği'nin başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, son zamanlarda sık sık yaşanan sel ve yangın gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara destek için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım eden ünlü şarkıcı Haluk Levent, son zamanlarda artış gösteren sel ve yangın felaketinden etkilenen yurttaşlar için harekete geçti.
7,5 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDILAR
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afetlerden etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" dedi.
İşte Levent'in o paylaşımı...
Video Haberler
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez Bankası’ndan ‘Dolarını sat’ telefonu
- İzmir'de Dolunay güzel görüntülere sahne oldu
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Bankacılardan 'dolar/TL' yorumu
- 'Deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?'
- İzmir’de çiftlik evinde cinayet
- 'Süper Ay', görsel şölen sundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın