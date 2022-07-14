Haluk Levent açıkladı: AHBAP'tan, yangın ve sellerden zarar görenlere destek

14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:46

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım eden ünlü şarkıcı Haluk Levent, son zamanlarda artış gösteren sel ve yangın felaketinden etkilenen yurttaşlar için harekete geçti.

7,5 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDILAR

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afetlerden etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" dedi.

İşte Levent'in o paylaşımı...