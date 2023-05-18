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Haluk Levent ‘Ahbaplar bölgeyi bıraktı’ iddiasına tepki gösterdi

Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, "Ahbaplar bölgeyi bıraktı" iddiasına tepki gösterdi. Levent, "Kötüler devamlı iftira atarlar. Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:14
Haluk Levent ‘Ahbaplar bölgeyi bıraktı’ iddiasına tepki gösterdi
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesine giden ve yardımlarına devam eden sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada yapılan “Ahbaplar bölgeyi bıraktı” iddiasına tepki gösterdi.

Levent, Twitter hesabından "Haftaya 6 okul daha açacağız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kötüler devamlı iftira atarlar. Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz. Şimdi de “Ahbaplar bölgeyi bıraktı” iftirası atıyorlar. Haftaya 6 okul daha açacağız.

Sevkiyatlarımız her gün sürüyor. Bölgedeyiz. Giden gider kalan sağlar bizimdir!" 


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