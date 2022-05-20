Haluk Levent köpekle yere uzanıp şarkı söyledi
Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa’da konser verdi. Alanı dolduran binlerce hayranını coşturan Levent'in, alana gelen sokak köpeğine sarıldığı ve birlikte yere uzanarak şarkı söylediği anlar dikkat çekti.
Manisa'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü fener alayının ardından Haluk Levent konseri ile kutlandı. Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi.
KÖPEK İLE YERE UZANIP ŞARKI SÖYLEDİ
Yürüyüşün ardından meydanı dolduran kalabalık, Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü coşkusunu yaşadı.
Levent, şarkıları, türküleri ve sahne şovuyla hayranlarını mest etti.
Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan ve hayranlarının içine dalan Haluk Levent, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
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