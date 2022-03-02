Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi: 'Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?'

02 Mart 2022 Çarşamba, 15:50

Ukrayna'ya, Rusya tarafından 24 Şubat sabahı başlatılan askeri harekatta 6 gün geride kaldı. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Önceki gün ise Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala da iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya, oradan da Türkiye'ye sığındı.

Türk halkına, verdikleri karşılıksız destek için Ukrayna halkı adına teşekkür ettiğini aktaran sanatçı, "Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bu süreçte de hiçbir karşılık beklemeden insani sorumluluğu ve vicdanı dolayısıyla kapılarını sonuna kadar açtı" ifadesini kullandı.

Genç sanatçı, 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelinceye kadar yaşadığı zorluklara değinerek, "Türkiye'ye mülteci olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi" diye konuştu.

HALUK LEVENT'E KONSER TEKLİFİ: 'JAMALA İLE ŞARKI SÖYLEMEK İSTEMEZ MİSİNİZ?'

Son olarak, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent’e, Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.



Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye’ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?” denildi.



HALUK LEVENT'TEN YANIT GELDİ: 'YERİ FİLİSTİN OLMALI'

Ünlü şarkıcı Haluk Levent de, kısa süre içinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden gelen konser teklifine cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımı alıntılayan Levent, "Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur" ifadelerini kullandı.