Haluk Levent sosyal medya hesabından uyardı: 'Her yer toz duman!'
Haluk Levent, Hatay'da depremlerde hasar gören binaların yıkımına başlandığını ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il yıkıma uğradı. Depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmaları ve depremlerde hasar gören binaların yıkımı başladı.
AHBAP Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından Hatay'da yıkımların başladığını ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Levent Twitter hesabından, "Bina yıkımları başladı. Her yer toz duman! Hatayda bulunan arkadaşlara sesleniyorum. Daha dikkatli olalım" dedi.
Bina yıkımları başladı.— Haluk Levent (@haluklevent) March 13, 2023
Her yer toz duman!
Hatayda bulunan arkadaşlara sesleniyorum.
Daha dikkatli olalım??
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