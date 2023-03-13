Haluk Levent sosyal medya hesabından uyardı: 'Her yer toz duman!'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:37

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:37

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il yıkıma uğradı. Depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmaları ve depremlerde hasar gören binaların yıkımı başladı.

AHBAP Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından Hatay'da yıkımların başladığını ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Levent Twitter hesabından, "Bina yıkımları başladı. Her yer toz duman! Hatayda bulunan arkadaşlara sesleniyorum. Daha dikkatli olalım" dedi.