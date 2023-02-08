Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan iktidara canlı yayında 'sosyal medya' tepkisi: 'Saklamaya çalıştıkları her şeyi biliyoruz'
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında sosyal medyanın iktidar eliyle yavaşlatılmasına çok sert tepki gösterdi. CHP lideri, "Bu rezalete derhal son verilsin. Saklamaya çalıştıkları her şeyi biliyoruz" dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Twitter'dan, "Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Siz kimden, neden korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yardım çığlıklarının merkezi olan ve bir tür haberleşme ağı görevi gören Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor.
Pek çok kullanıcı Twitter’a giremediğini belirtirken bazı kullanıcılar da ancak VPN yardımıyla Twitter’a bağlanabildiklerini söylüyor.
KILIÇDAROĞLU’NDAN CANLI YAYINDA SERT TEPKİ
Twitter’a erişim sorunu devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınına telefonla bağlandı.
“BU YARDIM ÇIĞLIKLARININ KESİLMESİ DEMEK”
“Şunu ifade edeyim, ülkeyi nasıl yönetiyorlar anlamakta güçlük çekiyorum. Ülkeyi yönetemiyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, “İnterneti yavaşlatmakla depremi mi unutturacaksınız? Gerçekten aklını yitirmiş bunlar. Sosyal medyanın durması demek yardım çığlıklarının kesilmesi demek. Bu rezalete derhal son verilsin. Saklamaya çalıştıkları her şeyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP lideri, aynı tepkiyi Twitter'dan yaptığı paylaşımla da gösterdi.
Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023
AKŞENER: SİZ KİMDEN KORKUYORSUNUZ?
Sosyal medyada yaşanan erişim sorununa bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
Twitter'dan bir paylaşım yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
“Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!”
Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz?— Meral Akşener (@meral_aksener) February 8, 2023
Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır?
Siz kimden, neden korkuyorsunuz?
Yazıklar olsun!
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