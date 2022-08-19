Haluk Levent'in Emine Bulut'un kızıyla olan paylaşımı duygulandırdı

19 Ağustos 2022 Cuma, 14:28

Eskiden evli olduğu Fedai Varan isimli erkek tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Annesinin ölümünü izleyen küçük B.'nin ilk günden itibaren yanında olan Haluk Levent, sosyal medya hesabından, Emine Bulut'un kızı B. ile olan fotoğraflarını paylaştı.

3 YILDIR HEP YANINDA

Küçük B.'nin o günden itibaren her şeyiyle ilgilenen Levent, Emine Bulut'un ölüm yıl dönümünde, AHBAP derneği üyelerinin de B.'yi bir an olsun yalnız bırakmadığını söyledi.

Levent'in paylaşımı, sosyal medyada da gündem oldu.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Önceki gün B. ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Levent, "Üç yıl önce bugün 'Anne ne olur ölme anne' diye ağlayan B.'nin annesi Emine Bulut eski eşi tarafından öldürülmüştü. Söz vermiştik 'kızı bizim kızımızdır' diye. Ahbaplar onu hiç yalnız bırakmadı. Evinden okuluna kadar hep beraberiz" dedi.