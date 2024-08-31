Haluk Levent'ten beklenmedik karar: 'Haydi bana biraz müsaade'
Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aldığı sürpriz kararı duyurdu.
AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, "Önemli! Kendimle ilgili" başlığıyla yaptığı bir açıklamada, sosyal medyaya bir süre ara verme kararı aldığını duyurdu.
Geçen yıl kan değerlerine baktırdığını belirten ünlü şarkıcı Haluk Levent, “Açlık kan şekeri 341, Hba1c 13.5 çıkmıştı” dedi.
Sonuçları vurgulayıp "Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi" diyen ünlü isim, uzun toplantılar sonucu aldıkları kararı açıkladı.
KARARINI AÇIKLADI
Levent, sosyal medyaya bir süre ara verme kararı aldığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı, bir müddet konserlerine, stüdyo çalışmaları ve deprem bölgesindeki AHBAP faaliyetlerine yoğunlaşacağını belirtti.
Önemli !!! (Kendimle ilgili)— Haluk Levent (@haluklevent) August 30, 2024
Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede.
Çünkü çok şikayetim vardı.
Açlık kan şekeri 341
Hba1c 13.5 çıkmıştı.
Evet yanlış görmüyorsunuz.
Maalesef öyleydi.
Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler…
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