Ahbaplar bölgede! Haluk Levent'ten 'Narin' paylaşımı: 'Ah be güzel kızım'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:30

Güncelleme: 28.08.2024 - 15:46

Narin için endişeli bekleyiş devam ediyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsalına bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin, 21 Ağustos’ta Kuran kursuna gitti. Küçük çocuğu bir daha gören olmadı. Kayıp Narin’i bulmak için özel ekip kuruldu. Arama çalışmaları devam ederken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ünlü müzisyen ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de günlerdir kayıp olan Narin'le ilgili bir paylaşımda bulundu.

Levent, önce "Ah be Narin kızım. Ah be güzel kızım" paylaşımında bulundu. Hemen ardından Ahbap gönüllülerinin bölgede arama çalışmalarına katıldığı belirtti.

Haluk Levent'in açıklaması şu şekilde:

"1 haftadır Ahbaplar da bölgede arama , sorma çalışmasındalar. Umudumuzu arttıracak bir gelişme de kalmadı. Duyumlar var her taraftan. Herkes bir şeyler söylüyor. Sitem ettim işte üzüntüden."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Türkiye'nin günlerdir takip ettiği olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Narin’i arama çalışmalarının 8’inci gününde; 1 şüpheli gözaltına alındı.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narin’in babası Arif Güran, “Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler” sözleriyle Narin'i ortadan kaybedenlere seslenmişti.

EVİNİN YAKINLARINDA KAN LEKELERİ BULUNDU

8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlendi. Ancak kan lekelerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Henüz küçük kızdan herhangi bir ize ulaşılamadı.