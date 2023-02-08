Haluk Levent, bakanlarla görüştü

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:48

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:08

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu. Levent, zaman zaman sosyal medyadan da deprem bölgesinden son durumu aktarıyor.

BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Son olarak Oğuzhan Uğur'un Babala TV ekibiyle ile birlikte deprem yardımı için seferber olan Levent, burada bakanlarla görüştü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Oğuzhan Uğur, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Levent'in o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.