Haluk Levent'ten sel sonrası 'Adıyaman' paylaşımı: Çocuklara söz verdi

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:12

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:12

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken; bir felaket ile daha karşı karşıya kaldı.

Depremin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman ve Urfa'da yaşanan sel falaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

HALUK LEVENT'TEN PAYLAŞIM

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken; AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent'ten bir paylaşım geldi.

Ünlü isim, çocuklara şarkı söylemek için için Adıyaman'a gideceğini ancak sel felaketi sonrasını programının iptal olduğunu söyledi.

"ÇADIR KULLANILAMAYACAK HALDE ŞU AN"

Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sözüm vardı. Bugün şarkı söyleyecektim çocuklara. Ama bugünkü yağmur sele dönüşmüş. Çadır kalınmayacak halde şu an. Aradılar. Haftaya olacak program. Ve Pazarcık yolundan geri dönüyorum. Çocuklar söz. Haftaya geleceğim."