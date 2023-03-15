Haluk Levent'ten sel sonrası 'Adıyaman' paylaşımı: Çocuklara söz verdi
AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası Adıyaman programını iptal etti. "Sözüm vardı. Bugün şarkı söyleyecektim çocuklara. Ama bugünkü yağmur sele dönüşmüş" diyen Levent, "Pazarcık yolundan geri dönüyorum. Çocuklar söz. Haftaya geleceğim" ifadelerini kullandı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken; bir felaket ile daha karşı karşıya kaldı.
Depremin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman ve Urfa'da yaşanan sel falaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.
HALUK LEVENT'TEN PAYLAŞIM
Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken; AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent'ten bir paylaşım geldi.
Ünlü isim, çocuklara şarkı söylemek için için Adıyaman'a gideceğini ancak sel felaketi sonrasını programının iptal olduğunu söyledi.
"ÇADIR KULLANILAMAYACAK HALDE ŞU AN"
Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sözüm vardı. Bugün şarkı söyleyecektim çocuklara. Ama bugünkü yağmur sele dönüşmüş. Çadır kalınmayacak halde şu an. Aradılar. Haftaya olacak program. Ve Pazarcık yolundan geri dönüyorum. Çocuklar söz. Haftaya geleceğim."
Sözüm vardı.— Haluk Levent (@haluklevent) March 15, 2023
Bugün şarkı söyleyecektim çocuklara.
Ama bugünkü yağmur sele dönüşmüş..
Çadır kalınmayacak halde şu an.
Aradılar. Haftaya olacak program
Ve Pazarcık yolundan geri dönüyorum.
Çocuklar söz.
Haftaya geleceğim?? https://t.co/wFg9EiIY16
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