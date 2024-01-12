Haluk Levent'ten Yemen tepkisi: 'Kahrolsun Emperyalizm'

Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:39

Güncelleme: 12.01.2024 - 13:41

AHBAP Derneğinin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sabah saatlerinde ABD ve İngiltere'nin, Yemen'e yönelik hava saldırısını eleştirdi.

Masum sivillere dikkat çeken Levent'in açıklaması şu şekilde:

"Saat 5! Dünyanın en zengin 6 ülkesi dünyanın en fakir ülkesi Yemeni bombalıyor. Siviller ölür mü? Ölse ne olacak. Paris’te 1 sivil ölse 400 bin makale yazılırdı oysa.

Kahrolsun Emperyalizm!!"



