Haluk Levent'ten Yemen tepkisi: 'Kahrolsun Emperyalizm'
Ünlü sanatçı Haluk Levent, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e hava saldırısı düzenlemesine tepki gösterdi.
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AHBAP Derneğinin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sabah saatlerinde ABD ve İngiltere'nin, Yemen'e yönelik hava saldırısını eleştirdi.
Masum sivillere dikkat çeken Levent'in açıklaması şu şekilde:
"Saat 5! Dünyanın en zengin 6 ülkesi dünyanın en fakir ülkesi Yemeni bombalıyor. Siviller ölür mü? Ölse ne olacak. Paris’te 1 sivil ölse 400 bin makale yazılırdı oysa.
Kahrolsun Emperyalizm!!"
Saat 5!— Haluk Levent (@haluklevent) January 12, 2024
Dünyanın en zengin 6 ülkesi dünyanın en fakir ülkesi Yemeni bombalıyor.
Siviller ölür mü?
Ölse ne olacak.
Paris’te 1 sivil ölse 400 bin makale yazılırdı oysa.
Kahrolsun Emperyalizm!!
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