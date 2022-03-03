Kim Kardashian ile Kanye West resmen boşandı
2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma davası dün görüldü. Kardashian ve West, 8 yıllık evliliklerini noktaladı.
Reality show yıldızı Kim Kardashian ile adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West'in boşanma davası sonuçlandı.
Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri basında yer alırken, beklenen oldu.
Habertürk'ün aktardığına göre mahkeme, Kim Kardashian'ı, artık bekar ilan etti. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı.
ORTAK VELAYET
Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda hemfikirdi.
Öte yandan ünlü rapçi, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti.
Daha önce, 'Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor' diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, 'Benim görüşüm gayet açık ve berrak...' yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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