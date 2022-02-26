Hamile ve emziren annelere 'propolis' tavsiyesi: 'Koruyucu etki gösteriyor'

26 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Arıcılar arasında preboli ya da arı zamkı olarak da bilinen propolis, arıların kovan içinde yer alan peteklerin sterilizasyonunu sağlamak, dışarıdan gelen böcek, mantar, bakterilere karşı kovanı korumak, bal peteklerini onarmak ve güçlendirmek için kullandığı bir ürün olarak biliniyor.

Arılar, propolisi üretmek için başta iğne yapraklı ağaçlar olmak üzere pek çok bitkinin gövde, yaprak, tomurcuk ve nektarlarından elde ettiği maddeleri, kendi salgılarıyla biyokimyasal değişime uğratırlar. Propolis, antibakteriyel özelliği sayesinde kovanın hijyenini sağlamak ve reçinemsi özelliğiyle de kovanın savunmasını güçlendirmek için de kullanılır. Çoğunlukla koyu kahverengi olan propolisin rengi, toplandığı bölgeye göre şeffaf, kırmızı, sarı ve yeşil renklerde olabilir.

Faydaları bakımından oldukça zengin bir ürün olan propolisin; antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuar içeriğinin yanı sıra pek çok farklı rahatsızlık için de önleyici ve tedavi edici özelliği bulunur.

'EMZİREN ANNELER İÇİN GÜNDE EN AZ 20 DAMLA'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük, hamile ve emziren annelerin, özellikle gebelik döneminde gestasyonel diyabet geçirenlerin Anadolu Propolisi kullanmasını önerdi.

Dr. Küçük, “Doğal bir arı ürünü olan propolisin, infertilite tedavisinde destek olarak kullanıldığında tedavi sürecini hızlandırdığı ve tedaviye destek olarak, olumlu etkiler gösterdiğine ilişkin birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. En az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten, gebelerin günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla, tüketmeleri önerilmektedir" dedi.

Küçük, 2018 yılında Sains Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, düzenli olarak propolis verilen diyabetik ratların, gebelik komplikasyonları ve plasental oksidatif stres üzerine etkisinin incelendiği bilimsel bir çalışmadan da bahsetti.

'STRES ÜZERİNDE KORUYUCU ETKİ GÖSTERİYOR'

Konu ile ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Dr. Küçük, “Bu çalışma, 5 gruptan oluşan 40 rat üzerinde yapılmıştır. Birinci grup sağlıklı ratlardan oluşmakta olup kontrol grubu olarak belirlenmiştir. İkinci grup diyabetik ratlardan oluşturulmuştur. Üçüncü grup diyabetik ratlardan oluşturulmuş ve günde 300 mg/kg propolis takviyesi almışlardır. Dördüncü grup diyabetik ratlardan oluşmuş ve günde 5.0 IU/kg insülin tedavisi almışlardır. Beşinci grup ise diyabetik ratlardan oluşmuş ve propolis ile birlikte insülin tedavisi almıştır. Çalışma sonucunda, gebelikte propolisle desteklenen insülin tedavisinin diyabet kaynaklı komplikasyonlar ve plasental oksidatif stres üzerinde koruyucu etki gösterdiğini belirlenmiştir” diye konuştu.

'ANADOLU PROPOLİSİ YÜKSEK KALİTE VE BESİN İÇERİR'

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, hamile ve emziren annelerin beslenmelerine neden Anadolu Propolisi eklemeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Tanuğur, “Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis, içerisindeki fenolik ve flavanoid bileşenlerle antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antienflamatuvar özelliklere sahiptir. Anadolu coğrafyası, bulunduğu konum itibariyle endemik bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengindir" dedi.

"Bu coğrafyadan elde edilen Anadolu Propolisi de yüksek kalite ve besin içeriğine sahiptir" sözlerini kullanan Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Propolisinin içeriğinde 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler; Kafeik Asit Fenetil Ester, Kafeik Asit, Kuersetin, Krisin, Epikateşin, P-Kumarik asit, Ferulik asit, t-Sinnamik asit, Apigenin, Pinosembrin, Luteolin, Hesperetin, P-Hidroksibenzoik asit, Resveratrol ve Ramnetin'tir. Anadolu Propolisi yüksek fenolik ve flavonoid bileşen içeriği ile hastalıkların gelişiminde görülen inflamasyonun modülasyonuna yardımcı olur."

"Hamile ve emziren annelerin güçlü bir bağışıklığa sahip olmaları için en az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten emziren annelerin günde 20 damla, hamile annelerin ise günde 10 damla tüketmelerini tavsiye ederim."