‘Hamilelikte grip ağır sonuçlara yol açabilir’

Normalde sağlıklı bireylerde dinlenerek atlatılabilen gribin, hamilelik döneminde çok daha ciddi bir tabloya dönüştüğünü vurgulayan Op. Dr. İrem Yaman, bu durumun temel nedeninin vücudun doğal savunma mekanizmasındaki değişim olduğunu belirtti. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İrem Yaman, gebelik sürecindeki anne adayları için uyarılarda bulundu.

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANDIĞI İÇİN RİSK ÇOK YÜKSEK’

Gebelik sürecinin, anne adayının bağışıklık sisteminde fizyolojik değişikliklere neden olduğunu belirten Op. Dr. Yaman, "Gebelikte grip, bağışıklık sisteminin (bebeği korumak amacıyla) doğal olarak baskılanması sebebiyle daha ağır, uzun ve zatürre gibi bir takım olumsuz etkilere neden olabiliyor" diye konuştu.

Op. Dr. Yaman, bu baskılanmanın, anneyi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bağışıklık sistemi tam kapasite çalışmadığında, grip virüsü vücutta daha hızlı yayılabilir ve hastalık süresi normalden çok daha uzun sürebilir. Bu durum, basit bir gribin hızla alt solunum yolu enfeksiyonlarına ve en tehlikelisi olan zatürreye dönüşme riskini artırır. Gebelikte grip nedeniyle hastaneye yatış ve zatürre gibi komplikasyonların riski, hamile olmayan bireylere göre belirgin şekilde yüksektir. Zatürre, annenin kanındaki oksijen seviyesini düşürerek bebeğin sağlığını da doğrudan tehlikeye atabilir.”

‘BU BELİRTİLERE ALARM GÖZÜYLE BAKIN’

Anne adaylarının vücutlarını yakından takip etmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Yaman, gribin soğuk algınlığından ayırt edilmesi gereken kritik önemdeki bazı semptomlarını şöyle sıraladı:

"Hamile bir hastada 38 derece ve üzerinde ateş, dirençli ve balgamlı öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bilinç bulanıklığı gibi semptomların olması durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu belirtiler, hastalığın ciddileştiğinin ve muhtemelen zatürre gibi ikincil bir enfeksiyonun gelişmeye başladığının göstergesi olabilir.”

‘TEDAVİDE ZAMANLAMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Grip şüphesiyle başvuran gebelerde tanının doğrulanması halinde tedavinin hızla başlaması gerektiğini belirten Op. Dr. Yaman, "Doğrulanmış influenza enfeksiyonu durumunda antiviral ilaçların hekim önerisiyle uygun dozda ve zamanında kullanımı önem taşır" dedi. Anne adaylarının, hekimleri önermediği sürece reçetesiz satılan soğuk algınlığı ilaçlarını veya ağrı kesicileri bilinçsizce kullanmaması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Yaman, ancak hekim kontrolünde verilen antiviral tedavinin hem anne hem de bebek için güvenli ve gerekli olduğunu söyledi.

‘GRİPTEN KORUNMANIN ALTIN KURALLARI’

Op. Dr. İrem Yaman, gripten korunmanın, hastalığı tedavi etmekten her zaman daha kolay ve güvenli olduğunu belirterek, anne adayları için basit ama etkili önlemleri sıraladı:

"Özellikle salgın dönemlerinde kalabalık ortamlardan uzak durmak, kapalı alanları sık sık havalandırmak, sık sık el yıkamak en temel hijyen kurallarıdır. Ayrıca, dengeli beslenmek, yeterli sıvı alımı ve düzenli uyku; bağışıklığı güçlendiren önemli önlemler arasında yer alıyor".

‘EN ETKİLİ KORUYUCU YÖNTEM GRİP AŞISI’

Op. Dr. Yaman, tüm bu önlemlerin yanı sıra gripten korunmada en bilimsel ve en etkili yöntemin aşı olduğunu belirtti. Anne adaylarının aşı konusundaki tereddütlerini gidermenin önemine değinen Op. Dr. Yaman, "En etkili koruyucu yöntem; grip aşısıdır" dedi ve aşının güvenliği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Grip aşısı, ölü virüs (inaktif) aşısıdır; yani canlı virüs içermediği için fetusa (anne karnındaki bebeğe) zararı yoktur. Bu nedenle aşı, gebeliğin her trimestırında yapılır. Yani, hamileliğin ilk üç ayı da dahil olmak üzere herhangi bir haftasında güvenle uygulanabilir. Grip aşısı sadece anneyi ağır hastalıktan korumakla kalmaz, aynı zamanda annede oluşan koruyucu antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçerek, bebeği hayatının ilk altı ayında grip enfeksiyonuna karşı korumaya yardımcı olur."