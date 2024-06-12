Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:12

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:12

Hamilelik sürecinde mide yanması (reflü) şikayetlerinin temel sebebi, vücuttaki hormon değişimleridir. Özellikle hamilelikte artan progesteron hormonu, rahimdeki düz kasları gevşetmekle kalmaz, aynı zamanda mide ile yemek borusu arasındaki kapakçığın da gevşemesine neden olur. Bu durum, mide asidinin yukarı doğru kaçmasına ve göğüs kemiğinden genize kadar olan bölgede yanmaya sebep olur. Peki, bu sorundan basit ama etkili önlemlerle kurtulmanın yolları nelerdir? İşte hamilelikte mide yanmasından kaçınmanın 10 yolu...

HAMİLELİKTE MİDE YANMASINDAN KAÇINMANIN 10 YOLU

1. Çok fazla yemek yemeyin:

Mide bulantılarıyla başa çıkmak bazen biraz karmaşık olabilir. Az miktarda yemek yeme durumu mide bulantısı olanlar için daha kolay olabilir, ancak iştahınız yerindeyse bu pek de kolay değildir. Mide yanmasını hafifletmek istiyorsanız, gün içinde 3 büyük öğün yerine daha küçük, 5-6 öğün halinde yemek yemeyi tercih edebilir ve her bir öğünde miktarı azaltabilirsiniz. Bu, mideye daha az yük bindirirken sürekli bir besin akışı sağlayarak sindirimi kolaylaştırabilir.

2. Yatmadan önce yemek yemeyin:

Yatmadan hemen önce ağır bir yemek yemek, sindirim sisteminizi zorlayabilir ve mide yanmasına neden olabilir. Bu nedenle, yatmadan en az 3 saat önce yemek yemeyi sonlandırmak önemlidir. Ayrıca, sıvı alımını da yemekten bir veya iki saat önce kesmek sindirim rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu basit önlemler gece boyunca rahat bir uyku çekmenize ve mide yanmasından kaçınmanıza yardımcı olabilir.

3. Zencefil tüketin:

Zencefilin mide yanmasına iyi geldiğine dair kesin bilimsel kanıtlar olmamakla birlikte, bazı insanlar zencefilli şeker veya sakızın mide yanması ve sindirim sorunlarına iyi geldiğini düşünmektedir. Zencefilin sindirim sistemini rahatlatıcı özelliklere sahip olduğuna inanılır ve bu nedenle bazıları zencefilli ürünlerin mide yanması semptomlarını hafifletebileceğini düşünmektedir. Ancak, herkesin vücut kimyası farklı olduğundan, bu tür deneyimler kişiden kişiye değişebilir ve kesin bir sonuca varmak için daha fazla bilimsel araştırma gerekmektedir.

4. Öğünleri yavaş tüketin:

Atıştırmak, özellikle hızlı bir şekilde yaptığınızda mide yanmasına ve sindirim bozukluklarına yol açabilir. Yemeği keyifle ve yavaş yiyerek yemek, hem sindirimi kolaylaştırır hem de aşırı yemenin önüne geçebilir. Aynı zamanda, yediklerinizin tadını çıkarmak için bir fırsat olur.

5. Yüksek yastık kullanın:

Gece uyurken başınızı, göğsünüzün üst kısmından biraz daha yüksekte tutmak mide yanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu amaçla takoz şeklindeki yastıklar kullanılabilir. Başınızı hafifçe yukarı kaldırarak vücudunuzun üst kısmını yükseltmek, mide asidinin yukarı doğru çıkmasını engelleyebilir ve dolayısıyla gece boyunca daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilir.

6. Sıvı tüketimini artırın:

Yemeklerle birlikte sıvı alımı sindirimi yavaşlatabilir ve mide yanmasına neden olabilir. Bu nedenle, su ve süt gibi sıvıları öğün aralarında tüketmeye özen gösterin. Yemek yerken ise sıvıları yudumlayarak tüketmek sindirimi destekler ve mide rahatsızlıklarını önleyebilir.

7. Öğünlerden sonra yatmayın:

Yemeklerden sonra hafif bir yürüyüş yapmak, ufak ev işleriyle uğraşmak veya dik bir şekilde kitap okumak sindirimi teşvik etmek için iyi bir seçenektir. Ancak kesinlikle yatmayın veya uzanmayın. Yatay pozisyon mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasını daha da kolaylaştırabilir, bu da mide yanmasını artırabilir. Bu nedenle, yemekten hemen sonra aktif kalmak, sindiriminizi destekleyebilir ve mide yanmasını önleyebilir.

8. Tetikleyicileri belirleyin:

Mide yanması, bireyden bireye değişmekle birlikte, bazı gıdaların tüketimi mide yanmasını artırabilir. Limon, kahve ve çikolata gibi asidik veya uyarıcı etkiye sahip gıdaların yanı sıra baharatlı yiyecekler de mide yanmasını tetikleyebilir. Herkesin mide hassasiyeti farklı olduğu için, kişisel olarak hangi gıdaların mide yanması yapabileceğini belirlemek önemlidir. Bununla birlikte, mide rahatsızlığı yaşayanlar bu tür gıdalardan kaçınarak rahatlamayı deneyebilirler.

9. Bol kesimli kıyafetler giyin:

Dar ve sizi sıkan giysiler, mide yanmasını tetikleyebilecek bir faktördür. Çünkü bu tür giysiler, midenizin üzerine baskı yaparak basınç artışına neden olabilir ve reflü semptomlarınızı kötüleştirebilir. Bu nedenle, üzerinize uygun ve rahat kesimli giysiler tercih etmek, mide yanması problemini azaltmaya yardımcı olabilir. Dar kıyafetler yerine gevşek ve rahat giysiler seçmek, hem rahat hareket etmenizi sağlar hem de reflü semptomlarınızın şiddetlenmesini engeller.

10. Antiasitler kullanın:

Yaşam tarzı değişikliklerine rağmen mide yanması devam ediyorsa, antiasitler gibi ilaçlar çözüm olabilir. Hamilelik sırasında güvenle kullanılabilecek antiasitler arasında kalsiyum veya magnezyum içerenler bulunur. Ancak, alüminyum içeren antiasitler kabızlığa neden olabilir, bu nedenle bu türden kaçınılmalıdır. Soda içmek de bazı durumlarda mide yanmasını hafifletebilir, ancak aynı zamanda şişkinliğe neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Herhangi bir ilaç veya tedaviye başlamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalıdır.