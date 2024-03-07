Hamilelik sürecinde yolculuk yaparken dikkat!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:17

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:17

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, gebelikte yolculuk yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

“KURALLARA UYULDUĞUNDA GEBELİK GÜNLÜK AKTİVİTELERİ KISITLAMAZ”

Gebelik sürecinin belli kurallara uyulduğu sürece anne adayının günlük aktivitelerini kısıtlamayan bir süreç olduğunu söyleyen Opr. Dr. Allahverdiyeva, “Günümüzde ulaşım araçlarının sağladığı kolaylıklar sayesinde seyahat hayatımızın önemli parçası haline gelmiştir. Gebelik dönemini 3.trimester (3 aylık dönemler) olarak ayırdığımızda, yolculuk için en uygun dönem 2. trimester, yani 14 ve 28. gebelik haftalarıdır. Bu dönemde ilk trimesterde sık karşılaştığımız bulantı ve kusmalar, yorgunluk hali, düşük tehlikesi geride kalmış olup, gebeliğin son haftalarında izlenen yorgunluklar, hareket kısıtlılığı henüz başlamamıştır” şeklinde konuştu.

“YOLCULUK SIRASINDA BOL SIVI TÜKETMEK ÖNEMLİ”

Yolculuk esnasında sıvı tüketimine dikkat çeken Opr. Dr. Allahverdiyeva, “Erken doğum tehlikesi, tansiyon yüksekliği, bebeğin eşinin rahim ağzını kapatması gibi durumlarda gebenin yolculuk yapmasının sakıncalı olduğu bilinmelidir. Çoğul gebelik durumlarında da kısıtlamalar değişebilmektedir. Gebelikte seyahat yapıldığı zaman bol sıvı tüketilmeli, uzun yolculularda kısa aralıklarla az porsiyonlarla dengeli beslenmeyi ihmal etmemeli, sık sık idrara çıkmalı (idrar tutma idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir), rahat kıyafetler tercih etmeli, uzun süreli yolculuklarda 1,5-2 saatte bir mola verilip, kısa yürüyüşler yapılmalıdır. Bulantı-kusma olabileceğinden önceden doktora danışılarak ilaç kullanılabilir” diye konuştu.

“UÇAK YOLCULUĞUNDA KORİDORDA YÜRÜYÜN”

Opr. Dr. Allahverdiyeva, “Gebelikte yolculuk ederken en önemli nokta DVT (derin ven trombozu) yani bacaktaki damarlarda oluşan kan pıhtısının koparak, diğer hayati organlara gidip onları tıkaması) riskini en aza indirmektir. Bunun için yolculuk sırasında sık sık molalar verilmelidir. Mümkün olduğunca otobüs yolculuğundan kaçınılmalı, özel araçla yolculuk yapılmalı, yolculuk mesafesi uzun ise uçak tercih edilmelidir. 2 saatten uzun süren uçak yolculuğunda da bacaklarda kan dolaşımını sağlamak koridorda yürümeyi öneririz” ifadelerini kullandı.