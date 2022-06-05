Reflü nedir, nasıl geçer? Reflü belirtileri nedir? Reflüye ne iyi gelir?

05 Haziran 2022 Pazar, 16:05

Reflü, en çok rastlanan mide rahatsızlıklarının başında geliyor. Reflü dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok kişi de görülüyor. Reflü halk arasında mide yanması ve mide ekşimesi şeklinde tarif edilir.

REFLÜ NEDİR?

Reflü, mide asidinin yemek borusuna doğru geri kaçmasıdır. Yemek yeme alışkanlıkları ve bazı yiyeceklerin sık tüketimine bağlı olarak mide asidi ve mide içerikleri yemek borusuna geri kaçabilir. Hatta gıdalar boğaza kadar bile gelebilir. Bu durum reflü olarak adlandırılmaktadır.

REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reflünün en yaygın belirtileri; midede yanma, ağza acı mide suyu gelmesi, göğüste ağrı, göğüse yumru oturmuş gibi hissetmei öksürük, ağız kokusu, yutkunma güçlüğü. Reflü nedeniyle ortaya çıkan göğüs ağrısı kalp rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkan göğüs ağrısı ile karıştırılabilir. Reflü nedeniyle oluşan mide yanması genelde aniden ortaya çıkar. Mide sıvısının ağza gelmesi genelde yemeklerden sonra yaşanır. Reflü belirtileri genellikle gece ya da yatarken ortaya çıkar. Reflü, uzun vadede faranjite ve astıma neden olabilir.

REFLÜ NEDEN OLUR?

Reflü, gastro özofageal reflü hastalığı olarak bilinen midede bulunan; asit, safra ve pankreas sıvısını da içeren gıda karışımının yemek borusuna gelerek, uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini koruma özelliğinin yok olması durumudur. Göğüs arkasında yanma hissi fark edilir, sırta ve boğaza yayılabilir. Bu yanma, yemeklerden 30 dakika sonra başlar, egzersiz ve öne eğilmekle artar. Sağlıklı bir kişide yemek borusunun mide asidinden, mideyle arasındaki kapakçık mekanizmaları ve vücudun kendi özel sıvıları vasıtasıyla korunur. 'Eğer mide ile yemek borusu arasındaki kapakçıktaki bir gevşeklik, kayıcı tip mide fıtığının sonucu olarak mide ile yemek borusu arasındaki reflü önleyici bariyerdeki bozukluk, yemek borusunun asiti temizlemesinde azalma, mide boşalmasında gecikme, mide asit salgılanmasında bir artış mevcut ise yemek borusu, bu mide asidinden kendisini yeterince koruyamaz.

REFLÜ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Reflü hastalığının tedavisinde yaşam tarzının değiştirlmesi büyük öenm taşır. Reflü hastalığının tedavisinde genellikle reflü ilaçları kullanılır. Ancak ilaç tedavisinin işe yaramadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Reflü tedavisinde hasta, hekimin verdiği diyet listesine sadık kalmalıdır.

Reflüye ne iyi gelir?

Reflü, yaşam tarzınızda yapağacağınız değişiklikler ile hafifletilebilir ya da önlenebilir. Eğer reflü iseniz ya da reflü olmak istemiyorsanız bazı nontalara dikkat etmelisiniz.

Reflü hastalığı olanların dikkat etmesi gerekenler:

-Çikolata, aşırı baharat, gazlı içeçek, kahve, soğan sarımsak, salça, portakal suyu gibi içeçek ve yiyeceklerden uzak durulmalı

-Sigara ve alkoldenden kaçınılmalı

-Stresten uzak durulmalı

-Yemek yerken lokmalar iyi çiğnenmeli, hızlı yemek yenmemeli

-Aç kalınmamalı, az ve sık beslenilmeli

-Yüksek yastık kullanılmalı

-Yemek yedikten sonra en erken 3 saat sonra uyunmalı

-Dar kıyafetler tercih edilmemeli

-İdeal kiloda olunmalı



