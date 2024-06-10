Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:12

Güncelleme: 10.06.2024 - 15:12

Bitkilerin hastalıkları tedavi edici etkileri ve bu amaçla kullanımları, insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Şifalı bitkiler, bazı kültürlerde özel bir öneme sahip olup günümüzde de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bitki çayları, sundukları sayısız faydanın yanı sıra oldukça lezzetli bir alternatiftir. Özellikle gebelik döneminde tüketilen bitkisel çaylar; hamilelik bulantılarını ve ağrılarını hafifletmek, ödemi azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için tercih edilir. Ayrıca emzirme döneminde annenin süt kalitesini ve miktarını artırmak amacıyla da kullanılmaktadır. Peki, sağlıklı bir gebelik için içilebilecek bitki çayları nelerdir? İşte hamilelikte tüketilebilecek 10 bitki çayı...

HAMİLELİKTE TÜKETİLEBİLECEK 10 BİTKİ ÇAYI

1. Zencefil:

Mide bulantısını önler, şişkinlik hissini azaltır, hazımsızlığı düzenler. Taze zencefil kökünden 4-5 dilim kesip kaynamış suda demleyebilirsiniz. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.

2. Nane:

Bitki çaylarının masum kelebeği nane ferahlatıcıdır, sakinleştirir, bulantılara ve soğuk algınlığına iyi gelir.

3. Melisa çayı:

Uykusuz gecelerin dert ortağı melisa anne adayını rahatlatır, uyumalarına yardımcı olur, hazmı düzenler, gaz önleyicidir ve antiseptik özelliği vardır. 5-6 yaprak melisayı beş dakika demledikten sonra içebilirsiniz.

4. Kuşburnu:

Kış aylarında güzel rengiyle içimizi ısıtan kuşburnu annelere zindelik verir, öksürüğe iyi gelir, C vitamini içerir ve kabızlığı engeller. Güzel tadına kanıp içmeyi abartmayın.

5. Ihlamur:

Ihlamur sizi rahatlatır, öksürüğe, gribe, mideye birebirdir. Böbrekleri yormadan vücutta biriken ödemi atar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kaynatıp demini aldıktan sonra gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

6. Rezene:

Kendisiyle pek hoşlaşmayız ama iştahsızlığa iyi gelir, anne sütünü artırır, bağırsaklarda gaz oluşumunu engeller.

7. Elma: Zindelik verir, rahatlatır, yorgunluk giderir ve C vitamini kaynağıdır. Elma ve elma kabuğu kompostosu, mide bulantısı, mide yanması ve ekşimesini önler.

8. Adaçayı:

Rahim kasılmalarını uyarıcı etkisi bulunan adaçayını ilk ve ikinci trimester’larda yoğun olarak içmenizi tavsiye etmem ama son trimester yani gebeliğinizin son üç ayı ve hatta son ayında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra sinirleri yatıştırıcı, bulantı azaltıcı, hazmı düzenleyici ve ödem atıcı özelliği vardır. 5-6 yaprak adaçayını, on dakika demleyip günde bir, iki bardak içebilirsiniz.

9. Ahududu yaprağı çayı:

Kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin olan ahududu çayı ebelerin sıkça önerdiği ve etkili olması için tavsiye ettikleri, ahududu çayının gebeliğin son üç ayı kullanımı önerilmektedir.

10. Sinameki Çayı:

Kuvvetli müshil görevi görür, bağırsaklarınızdaki vitamin, mineral emiliminizi azalttığından gebeliğiniz süresince tüketmeyiniz.