Hamsi, çinekop, palamut... Hepsi yerine ona bıraktı: Kilosu 150 TL

Zonguldak'ta balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, hamsinin azalması nedeniyle tezgahlarda 150 liradan istavrit sattıklarını ifade etti. Hamsinin yanı sıra mezgit, barbun ve çinekop gibi türlerin yokluğu nedeniyle istavrit ilgi gördü.İstavritin kilogram fiyatının 150 TL bandında seyrettiğini belirten esnaf, palamut sezonunun boş geçmesinin ardından hamsinin de azalmasıyla çeşitliliğin düştüğünü kaydetti.

'AZ DA OLSA BOŞ KALMIYOR'

Balık miktarındaki düşüşe rağmen vatandaşın balığa olan ilgisinin sürdüğünü ifade eden Beybeyoğlu, "Hamsi kesti, artık çok az geliyor. Şu an tezgahları yine de balıksız bırakmıyoruz. Az da olsa hamsi ve istavriti getirip vatandaşa sunuyoruz. Ramazan ayı yaklaşırken hamsi, istavrit ve yer yer mezgit ile hizmet vermeye devam edeceğiz ancak çeşit olsa da bolluk beklenmiyor" dedi.

Zonguldaklı vatandaşlar ise fiyatlara rağmen taze balığa ilgi göstermeye devam ederken, esnaf balık arzının Ramazan ayında da sınırlı miktarda süreceğini öngörüyor.