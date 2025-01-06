Hamsi tezgahları şenlendirdi: Fiyatını gören sıraya girdi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:02

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:02

Karadeniz’e açılan balıkçıların bol hamsi ile dönmesi, fiyatların düşmesine yol açtı. Bursa’daki pazarlarda hamsi bolluğu yaşanırken, Karadeniz kıyı kentlerinde kilogram fiyatı 100 liraya kadar geriledi. Büyükşehirlerde ise hamsi fiyatları 150-200 lira arasında değişiyor.

Bursa’nın Altınşehir pazarında yoğun bir gün geçiren balıkçılar, geçtiğimiz yılın son 1-2 haftasında az gelmesi nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti. Fiyatın yüksek olmasıyla birlikte talebin düştüğünü ifade eden balıkçılar, hamsinin tekrar bolca gelmesiyle birlikte fiyatların hızla düştüğünü söyledi. Nilüfer ilçesinde ortalama 200 lira olan hamsi, bazı pazarlarda 150 liraya kadar satılmaya başlandı. Pazarda ayrıca çinekop 350, istavrit ve sardalya 200, mezgit ise 150 liradan alıcı buldu.