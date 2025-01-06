Hamsi tezgahları şenlendirdi: Fiyatını gören sıraya girdi

Bursa’da geçen yılın son haftalarında denizden az miktarda çıkması nedeniyle fiyatı 400 liraya kadar yükselen hamsi, yeni yılın ilk hafta sonunda 150 liraya kadar düştü

Hamsi tezgahları şenlendirdi: Fiyatını gören sıraya girdi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:02

Karadeniz’e açılan balıkçıların bol hamsi ile dönmesi, fiyatların düşmesine yol açtı. Bursa’daki pazarlarda hamsi bolluğu yaşanırken, Karadeniz kıyı kentlerinde kilogram fiyatı 100 liraya kadar geriledi. Büyükşehirlerde ise hamsi fiyatları 150-200 lira arasında değişiyor.

Bursa’nın Altınşehir pazarında yoğun bir gün geçiren balıkçılar, geçtiğimiz yılın son 1-2 haftasında az gelmesi nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti. Fiyatın yüksek olmasıyla birlikte talebin düştüğünü ifade eden balıkçılar, hamsinin tekrar bolca gelmesiyle birlikte fiyatların hızla düştüğünü söyledi. Nilüfer ilçesinde ortalama 200 lira olan hamsi, bazı pazarlarda 150 liraya kadar satılmaya başlandı. Pazarda ayrıca çinekop 350, istavrit ve sardalya 200, mezgit ise 150 liradan alıcı buldu.


Etiketler: #hamsi #balık #Bursa

İlgili Haberler

Manisa'da hasat 6 aydır devam ediyor! 113 bin dekar alanda yetişiyor...

Manisa'da hasat 6 aydır devam ediyor! 113 bin dekar alanda yetişiyor...
Kozan'da hasat başladı: Tarlada kilosu 14 TL...

Kozan'da hasat başladı: Tarlada kilosu 14 TL...
Savrun Çayı'nda hasat telaşı başladı! 15 liradan alıcı buluyor...

Savrun Çayı'nda hasat telaşı başladı! 15 liradan alıcı buluyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler