Kozan'da hasat başladı: Tarlada kilosu 14 TL...

Adana'nın Kozan ilçesinde hasadına başlanan ıspanak tarlada kilosu 14 liradan alıcı buluyor.

Kozan'da hasat başladı: Tarlada kilosu 14 TL...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:26

İlçedeki Hamamköy ve çevresinde ekimi yapılan ıspanağın hasadına başlandı. Hasat sonrası soğuksu havuzlarında temizlenip kasalara alınan ıspanak kışın vazgeçilmez sebzelerinden.

Çukurova'nın bereketli topraklarında hasadı yapılan ürün Hatay, Van, Kayseri başta olmak üzere yurdun dört bir yanına taşınıyor. Üretici Ali Kelebek, “Bu sene sezon küresel ısınma nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Ispanak hava soğuk olduğu zaman tüketimi artan sıcak olduğu zaman tüketimi azalan bir ürün. Ürünlerimiz Kahramanmaraş, Kayseri, Hatay, Van, Ordu'dan talep görüyor. Şu an ürünün kilo fiyatı tarlada 13-14 TL arasında değişiyor" dedi.


Etiketler: #Adana #KOZAN #ıspanak

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