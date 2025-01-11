Hamsiye iki rakip birden: Kilosu 70 TL'ye satılıyorlar

Karadeniz’de oldukça bol miktarda çıkan mezgit ve istavritin kilosu 70 TL’den satışa sunuluyor. Vatandaşlar hamsiden sonra en çok bu 2 balık türüne rağbet gösteriyor.

Hamsiye iki rakip birden: Kilosu 70 TL'ye satılıyorlar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 14:41

1 Eylül’den itibaren oldukça bol geçen balıkçılık sezonu, fırtınalı günlerin haricinde balık tezgahlarının süslenmesine neden oluyor. Vatandaşlar halen en çok kilosu 150 TL’den satılan hamsiye ilgi gösterirken, mezgit ve istavrit de oldukça fazla tüketiliyor. Son dönemde oldukça bol çıkan mezgit ve istavritin 70 liradan satılması da işlere olumlu yansıyor.

“HAMSİDEN SONRA EN ÇOK İSTAVRIT VE MEZGİT SATIYORUZ”

Sezonun oldukça bereketli geçtiğini dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Satışlarımız gayet iyi. Balık da bol miktarda çıkıyor. Hamsi 150, mezgit-istavrit 70, barbun 150, somon 200, levrek-çipura 300, zargana 250 ve kalkan balığının kilosu da 700 TL’den satılıyor. Fiyatlar çok uygun, bu aralar mezgit ve istavrit bolluğu var. Normalde istavritin kilosunu 100, mezgiti de 100-150 TL arası satıyorduk. Bolluk dolayasıyla ikisinde de fiyat düştü. Vatandaşlar da fiyattan memnun. Hamsiden sonra en çok mezgit ve istavrit satıyoruz. Bu bolluğun 15 Nisan’a kadar devam edeceğini düşünüyorum. Daha sonrasında av yasağı başlayacak ve 3 ay kafes balıkları tüketilecek” dedi.

Vatandaşlar da şu anda Samsun tezgahlarındaki balık fiyatlarının uygun olduğunu dile getirdiler.


Etiketler: #hamsi #mezgit #İstavrit

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