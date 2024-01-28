Hande Erçel oyunculuğu bırakıyor mu? Ünlü oyuncudan açıklama geldi
Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdi de okula geri döndü, bunun üzerine güzel oyuncunun mesleği bıraktığı iddia edildi.
Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağına dair çıkan iddialarla ilgili yaptığı açıklamalara ve sosyal medya hesaplarından dizi projelerine dair kareleri silmesine rağmen, son paylaşımları ile kafaları karıştırdığı belirtiliyor. Erçel, oyunculuğu bırakma iddialarını yalanlayarak, "Oyunculuk tutkum. Bırakmak diye bir durum yok. İnsanlar yazıyor, aksine iş yapmak istiyorum. Yeni bir projede yer almak istiyorum" dedi.
Ayrıca, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydolduğu bilgisi de verildi. Erçel, daha önce oyunculuğu ve özel hayatıyla ilgili yapılan eleştirilere de tepki göstermiş ve "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" demişti.
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