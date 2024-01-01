Hande Erçel'in yeğeninden sevindiren haber... Gamze Erçel-Caner Yıldırım çiftinin kızları Mavi kanseri yendi

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören kızları Mavi, hastalığı atlattı. Ünlü çift, güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:55
Hande Erçel'in yeğeninden sevindiren haber... Gamze Erçel-Caner Yıldırım çiftinin kızları Mavi kanseri yendi
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım’ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Gamze Erçel, 4 yaşındaki Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN MAVİ İYİ"

Çocukların kanseri yendikleri zaman yaptığı gibi Mavi’nin zil çaldığı anları paylaşan Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim" dedi.

Öte yandan yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen Hande Erçel de geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada "Mavi iyi, daha da iyiyi gidiyor” ifadelerini kullanmıştı.


Hande Erçel mavi kanser

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