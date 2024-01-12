Hande Erçel evlilik iddialarına yanıt verdi: 'Böyle bir karar alırsak...'

Ünlü oyuncu Hande Erçel, oyunculuğu hakkında yapılan yorumlar ve özel hayatıyla ilgili haberlerle ilgili isyan ederek "Kendi halinde yaşayan bir insanım, beni salın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:28
Hande Erçel evlilik iddialarına yanıt verdi: 'Böyle bir karar alırsak...'
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Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" dedi.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Erçel, Hakan Sabancı ile birlikteliği hakkında konuştu.

Oyuncu evlilik haberleri hakkında "Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alırsak, biz zaten söyleriz. Biz şu an gayet keyifliyiz. İlişkimizi yaşıyoruz. Her şey yolunda. Güzel gidiyor" dedi.


Hande Erçel Bambaşka Biri Hakan Sabancı

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