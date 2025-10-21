Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde... Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor? Resmi açıklama geldi

Son günlerde senarist kriziyle gündeme gelen “Aşk ve Gözyaşı” dizisi hakkında “final yapıyor” iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak dizi ekibinden yapılan resmi açıklama, söylentilere son noktayı koydu.

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı, sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma’dan itibaren her Cuma 20.00’de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

SENARİST KRİZİ SÜRÜYOR

Öte yandan, gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide senarist krizi devam ediyor. Senarist Dilara Pamuk, 3. bölümün ardından projeden ayrıldı. Son iki bölümün ise yapım şirketinin yazı grubunca kaleme alındığı öğrenildi.

Yaşanan senarist değişikliğinin ardından dizinin hikâyesinde bazı ayrılıkların yaşanacağı ve yeni karakterlerin hikâyeye dahil olacağı belirtiliyor.

Böylece, “Aşk ve Gözyaşı” dizisi final iddialarına rağmen yayın hayatına devam ederken, yapım ekibinin senarist krizini nasıl aşacağı merak konusu oldu.