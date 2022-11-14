Hande Erçel, yeni projeye başladığını duyurdu
Son olarak ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinde oynayan Hande Erçel, yeni bir projeye başladığını duyurdu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçen cuma günü eski dizisi “Sen Çal Kapımı”nın yapımcısı Asena Bülbüloüğlu’yla bir araya geldi. Dünyaca ünlü bir dijital platformla anlaşması olan Erçel, yeni bir projeye başladığını açıkladı.
Tv100'de yer alan habere göre, Erçel’e toplantı yaptığı Bebek’teki yapım şirketinin önünde daha önce sık sık “Sen Çal Kapımı” dizisindeki eski partneri Kerem Bürsin’le de görüntülendiği hatırlatıldı.
Hande Erçel’le Kerem Bürsin’in geçen haftalarda bir kahve dükkanında çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmış, ardından da ikilinin ilişkilerine bir şans daha verdiği iddiası gündeme gelmişti. Bürsin’in konuyla ilgili soruya sessiz kalması da barışma haberlerini doğruladığı şeklinde yorumlanmıştı. Hande Erçel ise yaptığı açıklamayla Kerem Bürsin’le tekrar sevgili oldukları iddiasına son noktayı koydu.
Erçel, 'Hayatımda şu an hiç kimse yok, olunca haberiniz olur" dedi.
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