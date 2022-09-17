Kanser olduğu iddia edilmişti: Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den 'Aylin Mavi' açıklaması

17 Eylül 2022 Cumartesi, 13:04

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, iç mimar Caner Yıldırım ile 2019 yılında evlenmiş ve o yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Gamze Erçel'in 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını verdiği minik kızı Aylin Mavi ile ilgili kahreden haber geldi.

'KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR' İDDİASI

Beyaz TV'de Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunumuyla ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Arto'nun duyurduğu kötü haber karşısında hem stüdyodaki sunucular hem de ekran başındakiler büyük bir üzüntü yaşadı.

'KARNINDAKİ ŞİŞKİNLİKTEN DOLAYI...'

Henüz 2,5 yaşında olan Aylin Mavi'nin hastalığı ilk olarak ailesinin şüpheleri sonucu doktora gitmesiyle ortaya çıktı.

Konu ile ilgili programda açıklama yapan Arto şu ifadeleri kullandı:

''Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim.''

GAMZE ERÇEL'DEN AÇIKLAMA

İddiaların gündem olmasının ardından Gamze Erçel'den de bir açıklama geldi.

Erçel, kızı Mavi’nin durumu hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi’de gayet iyi."