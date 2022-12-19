Hande Erçel'den kanser tedavisi gören Aylin Mavi'nin yaş günü için duygusal paylaşım

19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:15

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile dünyaevine girmiş, aynı yıl aralık ayında anne olma mutluluğu yaşamıştı. Yeğeni ile sık sık vakit geçiren güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı.

KANSERLE MÜCADELE ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Birkaç ay önce Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Kızının hastalığını doğrulayan anne Gamze Erçel, "İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi" açıklamasını yapmıştı.

"MAVİ 3 YAŞINDA"

Son olarak yeğeninin doğum gününü kutlayan Hande Erçel, Aylin Mavi ile pozuna kalp emojisiyle birlikte, "Özgür kız Mavi senin için nerede olmamı istersen, beni nerede görmek istersen, ne zaman bana ihtiyaç duyarsan tam olarak baktığın yerde olacağım. Her zaman. Seni seviyorum tetesi. Mavi üç yaşında" notunu düştü.