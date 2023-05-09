Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:41

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:41

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin West Ham United ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi yarı final müsabakasını yönetecek. Peki, Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? Halil Umut Meler mesleği ne? İşte, Halil Umut Meler hakkında merak edilenler...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 doğumlu Türk futbol hakemidir. Halil Umut Meler İzmir Selçuk’ta dünyaya geldi. Aslen Makedon göçmeni olduğunu belirten Halil Umut Meler evlidir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Halil Umut Meler, hakemliğe okul yıllarında başladı. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER MESLEĞİ NEDİR?

Halil Umut Meler'in mesleği yöneticilik ve futbol hakemliğidir.