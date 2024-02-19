Hande Sarıoğlu kimdir? Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucusu Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli?

Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucularından biri de Hande Sarıoğlu oldu. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir? Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucusu Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:35
Hande Sarıoğlu kimdir? Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucusu Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Sosyal medyada tanınan Hande Sarıoğlu, Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucularından biri oldu. Bunun ardından kariyeri merak edilen Sarıoğlu, araştırılmaya başlandı. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir? Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucusu Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli?

Göz Atın
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Daha yayımlanmadan inceleme başlatıldı: Aşk Adası programı nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Daha yayımlanmadan inceleme başlatıldı: Aşk Adası programı nerede ve ne zaman yayımlanacak?

HANDE SARIĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. 2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de yayımlanan ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX’ta yayımlanan Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8'de yayımlanmaya başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

2017 yılında Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV'de çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı. Spor haberlerini sunan Sarıoğlu, 19 Şubat 2024'ten beri Söylemezsem Olmaz programının yorumculuğunu üstleniyor.


Hande Sarıoğlu haberleri Söylemezsem Olmaz haberleri Program haberleri

İlgili Haberler

Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Mümin Talip Pazarlı kimdir? Mümin Talip Pazarlı hangi takımlarda oynadı? Mümin Talip Pazarlı neden öldü?

Mümin Talip Pazarlı kimdir? Mümin Talip Pazarlı hangi takımlarda oynadı? Mümin Talip Pazarlı neden öldü?
Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Takımdan ayrılabilir: Kylian Mbappe transferinde Arda Güler ayrıntısı

Takımdan ayrılabilir: Kylian Mbappe transferinde Arda Güler ayrıntısı
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor
II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu!

II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu!
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’

Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’
8 yaşındaki çocuktan duygulandıran görüntü: Atatürk’ün büstünü sildi

8 yaşındaki çocuktan duygulandıran görüntü: Atatürk’ün büstünü sildi
Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu

Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu