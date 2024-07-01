Hande Yener'den hayranlarına 'Evlenmeyin' çağrısı

Konserinde 1990 yılında Uğur Kulaçoğlu ile yaptığı evliliği ima eden Hande Yener, "Evlenmeyin" açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:48
Hande Yener'den hayranlarına 'Evlenmeyin' çağrısı
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Yener, şarkılarını seslendirirken, kendisini dinlemeye gelenlere, "Evlenmeyin" çağrısında bulundu. 

Yener, 'Sen Yoluna Ben Yoluma'yı seslendirdikten sonra, "İnsan evlenmekle o hatayı bir kere yapıyor. Bakın ben, o hatayı bir kere yaptım 30 yıl önce... Evlenmeyin" dedi.

Hande Yener, 1990 - 1994 arasında Uğur Kulaçoğlu ile evli kalmış, Çağın Kulaçoğlu adını verdikleri oğlu dünyaya gelmişti.


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