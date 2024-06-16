Hande Yener’den 'playback' yapan şarkıcılara gönderme

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:49

Güncelleme: 16.06.2024 - 00:49

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde bu gece Hande Yener ile KÖFN sahne aldı.

Sahneye çıkıp ilk şarkısını söyleyen Hande Yener, playback yapan meslektaşlarına göndermede bulundu.

"PLAYBACK OLUNCA HER YERDEN DUYULUYOR TABİ"

Yener, “Çok güzel şeyler oluyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sahne saatim bu saatti he, yanlış anlaşılma olmasın. Vallaha sabahtan beri sizin için hazırlanıyorum. KÖFN vardı benden önce, ondan sonra sahne değişimi oldu. Yani yok işte gecikti, kapris bende asla, asla, asla yok. Askerim asker, askerim sizin askeriniz. Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle. Hazır mıyız coşmaya? Tekirdağ’ım benim. Arka taraf bizi duyuyor mu? Çünkü canlı yapıyoruz ya performansı. Playback olunca her yerden duyuluyor tabi” dedi.

Konuşmasının ardından şarkılarını seslendiren Hande Yener’e hayranları da eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonu Hande Yener’e festival hatırası olarak çiçek ve kiraz ikramında bulundu.