Hande Yener'den 'Yalaka' eleştirilerine yanıt: Erdoğan'la ne konuştuğunu açıkladı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:13

Güncelleme: 09.10.2024 - 16:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 29 Aralık 2019'da tarihinde görüşen ünlü şarkıcı Hande Yener, kendisine "Yalaka" diyenlere önceki akşam Harbiye'de verdiği konserde yanıt verdi.

"BUGÜN BURADA AÇIKLAYAYIM..."

Şarkıcı, "Yıllar önce sayın cumhurbaşkanımızı ziyarete gittim diye bana 'Yalaka' dendi. Densin hiç önemli değil! Sevgili Demet Akalın ile gitmiştik... 'Köpeklere çok büyük şiddet oluyor. Her gün bir kadın ölüyor, çok rahatsız oluyoruz, içimiz yanıyor' dedik. 'Çok ağır cezalar gelecek, söz veriyoruz' dendi bize. Biz o yüzden gitmiştik, bunu da bugün burada açıklayayım" dedi.

"DEVLET BÜYÜĞÜMLE KONUŞACAĞIM TABİİ Kİ..."

Konuşmasına devam eden Hande Yener, "Kimle konuşacağım? Devlet büyüğümle konuşacağım tabii. Kimle konuşacağım? Yani anlamıyorum, bazen gerçekten çözüm yerine yok etmeyi seçen insanlar durumuna düşürüyoruz kendimizi. Çözümcü olmalıyız. Hepimiz çözümü kovalamayız" ifadelerini kullandı.