ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini bulurken, ödül kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder, konuşmasını 'Filistin'e özgürlük' çağrısıyla tamamladı. Peki, Hannah Einbinder kimdir? Hannah Einbinder filmleri...

HANNAH EİNBİNDER KİMDİR?

Hannah Einbinder, 21 Mayıs 1995’te Los Angeles, California’da doğmuş Amerikalı bir komedyen ve oyuncudur. Annesi, Saturday Night Live’ın orijinal kadrosundan Laraine Newman; babası ise yazar ve aktör Chad Einbinder’dir. Chapman University’de televizyon yazarlığı ve yapımcılığı üzerine eğitim aldıktan sonra stand-up kariyerine yöneldi. Kısa sürede kendine özgü sahne diliyle dikkat çekti ve komedi dünyasında yükselen isimlerden biri haline geldi.

Einbinder, özellikle HBO Max yapımı Hacks dizisindeki Ava Daniels karakteriyle tanınmaktadır. Bu rolüyle eleştirmenlerden övgü topladı ve Emmy adaylığı kazandı. Televizyonun yanı sıra sinemada da yer aldı; 2021’de yayımlanan North Hollywood filminde rol aldı. 2024’te kendi stand-up özel gösterisi olan Hannah Einbinder: Everything Must Go ile sahnedeki gücünü ekranlara taşıdı. Ayrıca Strange Planet adlı animasyon dizisinde seslendirme yaptı. Yakın zamanda Gillian Anderson ile birlikte rol alacağı Teenage Sex and Death at Camp Miasma filmi de duyuruldu.

HANNAH EİNBİNDER FİLMLERİ

2021 – North Hollywood

2021 – Hacks (TV Dizisi)

2023 – Strange Planet (TV Dizisi, Seslendirme)

2024 – Hannah Einbinder: Everything Must Go (Stand-up Özel Gösterisi)

Yakında – Teenage Sex and Death at Camp Miasma