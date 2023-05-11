Hareket kısıtlılığı kalça kireçlenmesi için risk faktörü

Yayınlanma: 11.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 07:00

Kalça kireçlenmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, kalça kireçlenmesinin, kalça ekleminin kıkırdak dokusunun bozulması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

"YAŞAM KALİTESİNDE DÜŞÜŞE NEDEN OLABİLİR"

Azboy, “Bu durum ağrı, hareket kısıtlılığı ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilir. Kalça kireçlenmesi yaşlanma ile birlikte daha sık görülmektedir. Ancak kalça eklemini ilgilendiren kırıkları, romatizmal hastalıklar enfeksiyonlar ve gelişimsel kalça çıkığı da kalça kireçlenmesine neden olabilir” diye konuştu.

"İLERLEMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR"

Azboy, kalça kireçlenmesinin en net belirtilerinin ağrı ve hareket kısıtlılığı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Tedavi seçenekleri, kalça kireçlenmesinin ciddiyetine ve ilerlemesine bağlı olarak değişir. Tedavide ilk aşama hastanın kilo vermesi, aktivitelerin düzenlenmesi, fizik tedavi ve eklem içi enjeksiyonlar uygulanır.”