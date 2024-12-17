Harika Avcı'dan korkutan haber: 'Polisler kapıyı kırıp içeri girdi' iddiası

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:15

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:16

Assolistlik yaptığı dönemdeki şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor.

80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, zor günler geçiriyor.

"MAALESEF KENDİSİNİ EVE KAPATTI"

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği bilinen Avcı'nın hayatına dair yeni iddialar gündeme geldi.

Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü oyuncunun hayatına dair yeni iddiaları paylaştı.

Akay "Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor. Geçtiğimiz sene görüntülendiğinde, biliyorsunuz dernekler tarafından ödenen kirasının 6 aydır ödenmediği iddiasını reddeden Harika Avcı, ağabeyinin de hayatta olduğunu söylemişti. Ancak hayattaki tek yakını ağabeyi Ahmet Önengil’i kaybetmiş. Vefat ettiğini öğrendiğim Ahmet Önengil, kız kardeşi Harika Avcı’nın kötü niyetli kişilerin hedefi olabileceğini iddia etmiş ve Avcı’ya 2007 yılında vesayet davası açmıştı" ifadelerini kullandı.

"POLİSLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRMİŞ"

Onur Akay Harika Avcı'nın alkole devam ettiği için yardım alamadığını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef dernekler alkole devam ettiği için kirasını ödemekten vazgeçmiş ve Avcı kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar.

Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler. Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış."