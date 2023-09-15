Siroz olan Harika Avcı’dan kötü haber

Geçen yıl siroz hastalığına yakalanan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Harika Avcı’nın “manevi oğlum” dediği Harun Başal, Avcı'nın tedaviyi kabul etmediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:06
Siroz olan Harika Avcı’dan kötü haber
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Türk sineması ve sahnelerin en güzel isimlerinden Harika Avcı'dan hayranlarını üzen haber geldi. 

Şarkıcı Harika Avcı’nın “manevi oğlum” dediği oyuncu Harun Başal, geçtiğimiz yıl siroz teşhisi konan Harika Avcı’nın durumu hakkında açıklama yaptı.

Harun Başal, “Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.


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