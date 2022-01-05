Harry Potter yazarı, antisemitizmle suçlanıyor: 'Neden Yahudiler yeraltındaki bir bankayı yönetiyor?'
Son zamanlarda transeksüel topluluğuyla ilgili yaptığı yorumlar sebebiyle büyük tepki gören Harry Potter yazarı J.K. Rowling, son olarak Jon Stewart tarafından Harry Potter'ın büyücülük dünyasındaki goblinleri karikatürize edilmiş Yahudiler olarak tasvir ettiği için antisemitizmle suçlanıyor.
Jon Stewart, podcast'i The Problem With Jon Stewart'ın son
bölümünde Rowling'in Harry Potter'da Yahudi karşıtı stereotipleri sürdürdüğüne
dair iddialarda bulundu. Stewart argümanını kitapların goblin yaratıkları ile
1903'te yayınlanan antisemitik bir metin olan The Protocols of the Elders of
Zion'dan bir örnek arasındaki benzerliklere dayandırdı.
Eski Daily Show sunucusu, fantezi serisinin goblin bankacı
karakterlerinin aşağılayıcı Yahudi karikatürlerine benzediğinden bahsederken,
Harry Potter hayranlarının çoğunun referanstan habersiz olduğunu ve filmlerde
Gringotts'un goblin bankacılarına karşı zorbalık konusundaki kafa karışıklığını
dile getirdi.
Bir Yahudi olan Stewart, "Yahudilerin hâlâ eskiden
olduğu gibi tasvir edildiğini buradan görebilirsiniz" dedi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre Stewart, "İnsanlarla konuşurken şunu söylüyorum, 'Hiç Harry
Potter filmi gördünüz mü? Gringotts Bank'taki sahnelerinde bankayı yönetenlerin
ne olduğunu biliyor musunuz? Yahudiler! Rowling, 'Bu adamların bankamızı
yönetmesini sağlayabilir miyiz?' gibiydi… Bu bir büyücülük dünyası… Ejderhalara
binebiliriz, evcil bir baykuşunuz olabilir… Ama bankayı kim yönetmeli?
Yahudiler...” şeklinde şikayetini dile getirdi.
Emmy ödüllü ev sahibi, "Sana sadece bir karikatür
göstermek istiyorum dedildiğinde, 'Ah, şuna bakın, bu Harry Potter'dan' gibi
bir karşılık alıyorsunuz ama hayır, bu Yahudi karşıtı bir edebiyat parçasından
bir Yahudi karikatürü" şeklinde konuştu.
SÖZLERİ TARIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Rowling, son zamanlarda, transeksüel topluluğuyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere tartışmalı sosyal medya yorumları nedeniyle tepkiyle karşı karşıya kalıyor.
Ayrıca kısa süre önce HBO Max'in yeni yayınlanan Harry Potter yeniden bir araya gelme özel bölümü, Return to Hogwarts'taki yeni görüntülerin hiçbirinde yer almadığı için gündem oldu ve hayranları, yaklaşmakta olan yapımcılığını ve ortak yazarlığını yaptığı üçüncü Fantastik Canavarlar filminin ilk fragmanında büyük ölçüde onun adının bulunmadığını belirtti.
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