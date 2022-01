Harry Potter yazarı, antisemitizmle suçlanıyor: 'Neden Yahudiler yeraltındaki bir bankayı yönetiyor?'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 17:58

Jon Stewart, podcast'i The Problem With Jon Stewart'ın son bölümünde Rowling'in Harry Potter'da Yahudi karşıtı stereotipleri sürdürdüğüne dair iddialarda bulundu. Stewart argümanını kitapların goblin yaratıkları ile 1903'te yayınlanan antisemitik bir metin olan The Protocols of the Elders of Zion'dan bir örnek arasındaki benzerliklere dayandırdı.

Eski Daily Show sunucusu, fantezi serisinin goblin bankacı karakterlerinin aşağılayıcı Yahudi karikatürlerine benzediğinden bahsederken, Harry Potter hayranlarının çoğunun referanstan habersiz olduğunu ve filmlerde Gringotts'un goblin bankacılarına karşı zorbalık konusundaki kafa karışıklığını dile getirdi.

Bir Yahudi olan Stewart, "Yahudilerin hâlâ eskiden olduğu gibi tasvir edildiğini buradan görebilirsiniz" dedi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre Stewart, "İnsanlarla konuşurken şunu söylüyorum, 'Hiç Harry Potter filmi gördünüz mü? Gringotts Bank'taki sahnelerinde bankayı yönetenlerin ne olduğunu biliyor musunuz? Yahudiler! Rowling, 'Bu adamların bankamızı yönetmesini sağlayabilir miyiz?' gibiydi… Bu bir büyücülük dünyası… Ejderhalara binebiliriz, evcil bir baykuşunuz olabilir… Ama bankayı kim yönetmeli? Yahudiler...” şeklinde şikayetini dile getirdi.

Emmy ödüllü ev sahibi, "Sana sadece bir karikatür göstermek istiyorum dedildiğinde, 'Ah, şuna bakın, bu Harry Potter'dan' gibi bir karşılık alıyorsunuz ama hayır, bu Yahudi karşıtı bir edebiyat parçasından bir Yahudi karikatürü" şeklinde konuştu.

SÖZLERİ TARIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Rowling, son zamanlarda, transeksüel topluluğuyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere tartışmalı sosyal medya yorumları nedeniyle tepkiyle karşı karşıya kalıyor.

Ayrıca kısa süre önce HBO Max'in yeni yayınlanan Harry Potter yeniden bir araya gelme özel bölümü, Return to Hogwarts'taki yeni görüntülerin hiçbirinde yer almadığı için gündem oldu ve hayranları, yaklaşmakta olan yapımcılığını ve ortak yazarlığını yaptığı üçüncü Fantastik Canavarlar filminin ilk fragmanında büyük ölçüde onun adının bulunmadığını belirtti.