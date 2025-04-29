Harry Potter'ın 'Ron'u Rupert Grint ikinci kez baba oldu

Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint, ikinci kez baba oldu. Georgia Groome ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğe Goldie adını verdiklerini duyuran ünlü oyuncu, cinsiyeti ise açıklamadı.

Harry Potter'ın 'Ron'u Rupert Grint ikinci kez baba oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:35

İngiliz yazar J.K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde "Ron Weasley" karakterini canlandıran Rupert Grint, özel hayatıyla da gündemde.

2011 yılından bu yana oyuncu Georgia Groome ile birlikte olan Grint, 2020 yılında ilk çocukları Wednesday’i kucaklarına almıştı. Gözlerden uzak bir yaşam süren çift, ikinci bebeklerini dünyaya getirdi.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Rupert Grint, bebeğin adını Goldie koyduklarını açıkladı.

Ancak ünlü oyuncu, bebeğin cinsiyetine dair bir bilgi paylaşmadı. Grint’in minik Goldie ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.


Etiketler: #Rupert Grint #Harry Potter

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