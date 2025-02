Yayınlanma: 26.02.2025 - 23:21

Güncelleme: 26.02.2025 - 23:21

Warner Bros. filminden sonra dizi olarak izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan "Harry Potter"ın yeni Dumbledore'u John Lithgow oldu. Ünlü oyuncu John Lithgow'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Harry Potter'ın yeni Dumbledore'u John Lithgow kimdir? John Lithgow hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

JOHN LITHGOW KİMDİR?

John Arthur Lithgow19 Ekim 1945 tarihinde doğdu. İki Tony ödülü, altı Emmy ödülü, iki Golden Globe ödülü, üç Screen Actors Guild ödülü, dört Drama Desk ödülü aldı ve iki Akademi Ödülü ve dört Grammy ödülüne aday gösterildi. Lithgow, Hollywood Ünlüler Kaldırımı'nda bir yıldız aldı ve Amerikan Tiyatrosu Onur Listesi'ne girdi.

Lithgow, Güneşten Gelen Üçüncü Taş (1996-2001) adlı sitcom dizisiyle tanındı, Dexter (2009) adlı dizide Arthur Mitchell ve The Crown (2016) dizisinde Sir Winston Churchill rolünü canlandırdı ve bunların her birinden Emmy ödülü kazandı. Sinemada ise Blow Out (1981), Footloose (1984), Harry ve Hendersons (1987), Shrek (2001) ve Love Is Strange (2014) filmlerindeki rolleri ve seslendirmeleriyle tandı.

Yer aldığı Garp'a Göre Dünya (1982) ve Sevgi Şartları (1983) filmlerinde gösterdiği performansı sayesinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Sahnede, Tatlı Koku ve Kirli Çürük Scoundrels'ın müzik uyarlamaları da dâhil olmak üzere birçok Broadway prodüksiyonunda yer aldı.

JOHN LITHGOW HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2025 - Jimpa

2024 - Konsey

2024 - Büyülü Ailem

2024 - The Rule of Jenny Pen

2024 - The Old Man

2023 - Sharper

2023 - Cabrini

2023 - Dolunay Katilleri

2022 - The Old Man

2020 - Perry Mason

2019 - Hayvan Mezarlığı

2019 - The Crown

2019 - Gece Kuşu

2019 - The Tomorrow Man

2019 - Skandal

2017 - Babalar Savaşıyor 2

2017 - Pitch Perfect 3

2017 - Beatriz at Dinner

2017 - Trial & Error

2016 - Hesaplaşma

2016 - Miss Sloane

2015 - Best of Enemies

2014 - The Homesman

2014 - Yıldızlararası

2014 - Aşk Başkadır

2013 - Once Upon A Time In Wonderland

2012 - This Is 40

2012 - The Campaign

2011 - Yılbaşı Gecesi

2011 - Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

2010 - How I Met Your Mother - Sezon 6

2010 - Aşka Yolculuk

2009 - Dexter - Sezon 4

2009 - Bir Alışverişkoliğin İtirafları

2009 - Dexter - Sezon 4

2008 - 30 Rock - Sezon 3

2006 - Rüya Kızlar

2006 - 20 Good Years - Sezon 1

2003 - Karşınızda Peter Sellers

2003 - Kinsey

2002 - Gençlik Hayalleri

2001 - Şrek

1998 - Dava

1993 - Pelikan Dosyası

1993 - Dağcı

1991 - Ricochet

1983 - Alacakaranlık Kuşağı

1983 - Sevgi Sözcükleri

1983 - Day After, The

1981 - Blow Out

1979 - All That Jazz