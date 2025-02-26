Harry Potter'ın yeni Dumbledore'u John Lithgow kimdir? John Lithgow hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yeni Harry Potter dizisinde Albus Dumbledore karakterine hayat verecek olan John Lithgow'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Harry Potter'ın yeni Dumbledore'u John Lithgow kimdir? John Lithgow hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Warner Bros. filminden sonra dizi olarak izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan "Harry Potter"ın yeni Dumbledore'u John Lithgow oldu. Ünlü oyuncu John Lithgow'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Harry Potter'ın yeni Dumbledore'u John Lithgow kimdir? John Lithgow hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
JOHN LITHGOW KİMDİR?
John Arthur Lithgow19 Ekim 1945 tarihinde doğdu. İki Tony ödülü, altı Emmy ödülü, iki Golden Globe ödülü, üç Screen Actors Guild ödülü, dört Drama Desk ödülü aldı ve iki Akademi Ödülü ve dört Grammy ödülüne aday gösterildi. Lithgow, Hollywood Ünlüler Kaldırımı'nda bir yıldız aldı ve Amerikan Tiyatrosu Onur Listesi'ne girdi.
Lithgow, Güneşten Gelen Üçüncü Taş (1996-2001) adlı sitcom dizisiyle tanındı, Dexter (2009) adlı dizide Arthur Mitchell ve The Crown (2016) dizisinde Sir Winston Churchill rolünü canlandırdı ve bunların her birinden Emmy ödülü kazandı. Sinemada ise Blow Out (1981), Footloose (1984), Harry ve Hendersons (1987), Shrek (2001) ve Love Is Strange (2014) filmlerindeki rolleri ve seslendirmeleriyle tandı.
Yer aldığı Garp'a Göre Dünya (1982) ve Sevgi Şartları (1983) filmlerinde gösterdiği performansı sayesinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Sahnede, Tatlı Koku ve Kirli Çürük Scoundrels'ın müzik uyarlamaları da dâhil olmak üzere birçok Broadway prodüksiyonunda yer aldı.
JOHN LITHGOW HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2025 - Jimpa
2024 - Konsey
2024 - Büyülü Ailem
2024 - The Rule of Jenny Pen
2024 - The Old Man
2023 - Sharper
2023 - Cabrini
2023 - Dolunay Katilleri
2022 - The Old Man
2020 - Perry Mason
2019 - Hayvan Mezarlığı
2019 - The Crown
2019 - Gece Kuşu
2019 - The Tomorrow Man
2019 - Skandal
2017 - Babalar Savaşıyor 2
2017 - Pitch Perfect 3
2017 - Beatriz at Dinner
2017 - Trial & Error
2016 - Hesaplaşma
2016 - Miss Sloane
2015 - Best of Enemies
2014 - The Homesman
2014 - Yıldızlararası
2014 - Aşk Başkadır
2013 - Once Upon A Time In Wonderland
2012 - This Is 40
2012 - The Campaign
2011 - Yılbaşı Gecesi
2011 - Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
2010 - How I Met Your Mother - Sezon 6
2010 - Aşka Yolculuk
2009 - Dexter - Sezon 4
2009 - Bir Alışverişkoliğin İtirafları
2009 - Dexter - Sezon 4
2008 - 30 Rock - Sezon 3
2006 - Rüya Kızlar
2006 - 20 Good Years - Sezon 1
2003 - Karşınızda Peter Sellers
2003 - Kinsey
2002 - Gençlik Hayalleri
2001 - Şrek
1998 - Dava
1993 - Pelikan Dosyası
1993 - Dağcı
1991 - Ricochet
1983 - Alacakaranlık Kuşağı
1983 - Sevgi Sözcükleri
1983 - Day After, The
1981 - Blow Out
1979 - All That Jazz
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- İmamoğlu Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor
- 6 şehrin milletvekili sayısı değişti!
- Yazıyı yayından kaldırdılar!